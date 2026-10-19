Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Olduğu Öne Sürüldü
A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yollar ayrıldıktan sonra yeni teknik direktör arayışı sürüyordu. Gazeteci Aydın Cingöz, Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olduğunu öne sürdü. Konuyu daha önce gündeme getiren Fanatik ise Yalçın'ın adaylar arasında favori konuma geldiğini yazmıştı. Uluslar Ligi'nde oynadığı dört maçı da kaybeden ve FIFA sıralamasında 31. basamağa gerileyen milli takım için federasyon, kasım ayındaki maçlar öncesinde netlik kazanmayı hedefliyordu. Arda Turan'dan olumlu yanıt alınamadığı, Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Fatih Tekke gibi isimlerin de konuşulduğu aktarılmıştı. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Yalçın'ın adı, milli takım gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.
Yalçın'ın adı milli takım için ilk kez geçmiyor, geçmişte teklif beklediğini söylemişti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın