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Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Olduğu Öne Sürüldü

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Olduğu Öne Sürüldü

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
19.10.2026 - 13:59
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yollar ayrıldıktan sonra yeni teknik direktör arayışı sürüyordu. Gazeteci Aydın Cingöz, Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olduğunu öne sürdü. Konuyu daha önce gündeme getiren Fanatik ise Yalçın'ın adaylar arasında favori konuma geldiğini yazmıştı. Uluslar Ligi'nde oynadığı dört maçı da kaybeden ve FIFA sıralamasında 31. basamağa gerileyen milli takım için federasyon, kasım ayındaki maçlar öncesinde netlik kazanmayı hedefliyordu. Arda Turan'dan olumlu yanıt alınamadığı, Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Fatih Tekke gibi isimlerin de konuşulduğu aktarılmıştı. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Yalçın'ın adı, milli takım gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.

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Yalçın'ın adı milli takım için ilk kez geçmiyor, geçmişte teklif beklediğini söylemişti

Yalçın'ın adı milli takım için ilk kez geçmiyor, geçmişte teklif beklediğini söylemişti

Sergen Yalçın'ın milli takımla anılması yeni bir durum değil. Geçmişte Fanatik'e verdiği röportajda milli takımdan teklif beklediğini ve bu görevi rahat yürüteceğini dile getirmişti. Yabancı teknik adamların art arda tercih edilmesini de Türk hocaların değersizleştirilmesi olarak yorumlamıştı.

Montella ile yollar ayrıldıktan sonra TFF'nin aday listesi neredeyse her gün değişti. Önce Arda Turan'ın adı geçti, ancak genç teknik adamdan olumlu yanıt gelmediği yazıldı. Ardından Sabah Spor, Abdullah Avcı'nın öne çıktığını duyurdu. Şenol Güneş, Fatih Tekke, Samet Aybaba ve Francesco Calzona da kulislerde adı geçen isimler arasında yer aldı.

Fanatik'in haberiyle birlikte Yalçın'ın adı bu listenin en önüne yerleşmişti. Aydın Cingöz'ün paylaşımı ise tabloyu bir adım ileri taşıdı: Cingöz'e göre karar verildi ve Yalçın A Milli Takım'ın başına getirildi.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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