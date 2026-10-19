Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Olduğu Öne Sürüldü

Sergen Yalçın'ın milli takımla anılması yeni bir durum değil. Geçmişte Fanatik'e verdiği röportajda milli takımdan teklif beklediğini ve bu görevi rahat yürüteceğini dile getirmişti. Yabancı teknik adamların art arda tercih edilmesini de Türk hocaların değersizleştirilmesi olarak yorumlamıştı.

Montella ile yollar ayrıldıktan sonra TFF'nin aday listesi neredeyse her gün değişti. Önce Arda Turan'ın adı geçti, ancak genç teknik adamdan olumlu yanıt gelmediği yazıldı. Ardından Sabah Spor, Abdullah Avcı'nın öne çıktığını duyurdu. Şenol Güneş, Fatih Tekke, Samet Aybaba ve Francesco Calzona da kulislerde adı geçen isimler arasında yer aldı.

Fanatik'in haberiyle birlikte Yalçın'ın adı bu listenin en önüne yerleşmişti. Aydın Cingöz'ün paylaşımı ise tabloyu bir adım ileri taşıdı: Cingöz'e göre karar verildi ve Yalçın A Milli Takım'ın başına getirildi.