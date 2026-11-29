Lavaboda Musluğun Hemen Altındaki Küçük Delik Ne İşe Yarıyor?
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Lavabonun iç yüzeyinde küçük bir delik görülür. Taşma deliği adı verilen açıklık, lavabo üreticilerinin teknik sayfalarında ayrı bir özellik olarak yer alıyor. Bazı lavabolarda taşma deliği bulunuyor, bazılarında ise hiç yok. Deliği olmayan lavabolar için taşma borusu ayrıca üretiliyor.
Taşma deliği lavabonun teknik özellikleri arasında ayrı bir madde olarak sayılıyor.
Taşma deliği olmayan lavabolar için ayrı bir taşma borusu üretiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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