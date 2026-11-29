Lavabo üreticileri ürün sayfalarında taşma deliğini ayrı bir madde olarak yazıyor. Örneğin çapı 42 santimetre olan yuvarlak bir tezgah üstü lavabonun özellikler listesinde taşmalı gider yer alıyor. Teknik bilgiler bölümünde de taşma deliğinin bulunduğu açıkça belirtiliyor.

Aynı lavabonun gider deliği 44 milimetre, su derinliği ise 146 milimetre ölçüsünde. Lavaboda musluk deliği olmadığı için duvardan ya da tezgahtan çıkan bir musluk gerekiyor.

Musluk ucu ile lavabonun kenarı arasında en az 25 milimetre boşluk bırakılması isteniyor. Lavabonun kenar yüksekliği 135 milimetre olduğundan musluğun yeterince yüksek monte edilmesi gerekiyor.