Yıllarca Tüketmeye Çekindiler, Şimdi Siparişlere Yetişemiyorlar
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde üretilen yeşil bal, rengi ve kokusuyla alışılmış ballardan ayrılıyor. Çok az miktarda elde edilebilen bal, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep görüyor.
Ayrıntılar haberimizde.
Bal, Zekeriya köyü ve 2 bin 800 rakımlı Aksu Yaylası'nda üretiliyor.
Eskiden farklı rengi ve kokusu yüzünden tüketilmiyordu.
Hasat, diğer arıcılara göre 10-15 gün daha geç yapılıyor.
Talebin tamamı karşılanamıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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