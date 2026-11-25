Doğal içerikli olsa da bu karışım herkes için uygun değil. Botulizm riski nedeniyle 1 yaşından küçük bebeklere hiçbir şekilde bal verilmemesi gerekiyor.

Diyabet hastaları, hamileler, emziren anneler ve kronik bir rahatsızlığı nedeniyle düzenli ilaç kullananların bu kürü denemeden önce mutlaka doktorlarına danışması öneriliyor. Bal kan şekerini etkileyebilirken zencefil ve zerdeçal gibi baharatlar bazı ilaçlarla etkileşime girebiliyor.

Ballı karışım tedavinin yerini tutmuyor. Öksürük birkaç gün içinde hafiflemiyorsa ya da yüksek ateş, nefes darlığı veya renkli balgam gibi belirtiler eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.