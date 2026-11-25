Boğazı Yumuşatıyor, Balgam Söktürüyor: Gece Yatmadan 1 Tatlı Kaşığı Yetiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Havaların bir soğuyup bir ısınması, günlerce süren öksürük şikâyetlerini de beraberinde getirdi. Özellikle geceleri artan öksürük hem uykuyu bölüyor hem de boğazı tahriş ediyor. Mutfakta bulunan birkaç malzemeyle hazırlanan ballı karışım ise kış aylarında en çok başvurulan doğal yöntemler arasında yer alıyor. Bal, zencefil ve zerdeçalın bir araya geldiği bu macun, gece yatmadan önce yalnızca 1 tatlı kaşığı tüketiliyor.
Bal, zencefil ve zerdeçal tek kapta buluşuyor: Tarif için 5 malzeme yeterli.
Gece yatmadan 1 tatlı kaşığı tüketiliyor, ardından 30 dakika su içilmiyor.
Bebeklere kesinlikle verilmemeli: Bu gruplar önce doktora danışmalı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
Tüm içerikleri
Yorum Yazın