Hafta sonu ne izleyeceğini şimdiden düşünen dizi tutkunları için dijital platformlarda yeni seçenekler var! Sinema dünyasının kült bilim kurgu serilerinden Blade Runner, bu kez dizi olarak izleyici karşısına çıkarken Netflix de suç ve dram türündeki yapımlarıyla kataloğunu genişletiyor. 24-30 Kasım haftasında izleyiciyle buluşacak dizileri derledik.

Kaynak: Box Office Türkiye