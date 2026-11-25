Dizi Tutkunlarına Müjde! Bu Hafta Yayına Başlayacak Diziler Belli Oldu
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Hafta sonu ne izleyeceğini şimdiden düşünen dizi tutkunları için dijital platformlarda yeni seçenekler var! Sinema dünyasının kült bilim kurgu serilerinden Blade Runner, bu kez dizi olarak izleyici karşısına çıkarken Netflix de suç ve dram türündeki yapımlarıyla kataloğunu genişletiyor. 24-30 Kasım haftasında izleyiciyle buluşacak dizileri derledik.
Kaynak: Box Office Türkiye
Blade Runner 2099 - Prime Video
The Hunting Wives (2. sezon) - Netflix
Burası Acil Servis (Always on Call) - Netflix
Toos: The Van der Valk Kidnapping - Netflix
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