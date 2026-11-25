Yılın en büyük alışveriş dönemi Black Friday kapıyı çalarken dünyaca ünlü markaların sevilen ürünleri de kaçırılmayacak kampanyalarla öne çıkıyor. Termoslardan outdoor ayakkabılara, kahve makinelerinden akıllı evcil hayvan ürünlerine, LEGO setlerinden ikonik kışlık botlara kadar 25 Kasım 2026 itibarıyla Black Friday indirimlerinde öne çıkan markaları bir araya getirdik. İşte o markalar:

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