Black Friday İndirimlerinde Hangi Markalar Var? 25 Kasım 2026
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Yılın en büyük alışveriş dönemi Black Friday kapıyı çalarken dünyaca ünlü markaların sevilen ürünleri de kaçırılmayacak kampanyalarla öne çıkıyor. Termoslardan outdoor ayakkabılara, kahve makinelerinden akıllı evcil hayvan ürünlerine, LEGO setlerinden ikonik kışlık botlara kadar 25 Kasım 2026 itibarıyla Black Friday indirimlerinde öne çıkan markaları bir araya getirdik. İşte o markalar:
Bu içerik 25.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Stanley ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel sepette indirim başladı!
Zorlu doğa koşullarına dayanıklı outdoor ve koşu ayakkabılarıyla öne çıkan Salomon
Çocuklara özel Disney Stitch serisinden günlük bakıma uzanan şarjlı diş fırçalarıyla Oral-B
Akıllı otomatik kedi tuvaletleri ve su pınarlarıyla evcil hayvan bakımını kolaylaştıran HAUSTIER
Tek tuşla barista kalitesinde kahveler hazırlayan tam otomatik espresso makineleriyle Philips
Kompakt kapsüllü makinelerden süt köpürtücülere kahve keyfini tamamlayan Nespresso
Alman kalitesini mutfaklara taşıyan paslanmaz çelik düdüklü tencere ve tencere setleriyle Fissler
Disney Stitch Angel figüründen dekoratif kiraz çiçekleri setine yaratıcı dünyasıyla LEGO
Adidas'ta 1.250 TL'ye sepette ek %15 indirim!
UGG modellerinde 1.000 TL'ye sepette ek %15 indirim!
Siveno ürünlerinde 600 TL’ye sepette ek %15 indirim!
Likit allıktan maskaraya, yüksek kapatıcılı fondötenden rujlara makyaj favorileriyle Flormar
600 TL ve üzerine sepette ek %15 indirim fırsatıyla kışlık triko ve kazaklarda D'S Damat
Dermatologların favorisi onarıcı krem, temizleme jeli ve güneş koruyucularıyla La Roche-Posay markasında 1.500 TL'ye sepette ek %15 indirim!
Kahve Dünyası'nda seçili ürünlerde 2. ürün 1 TL!
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