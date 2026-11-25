Okazaki'nin Türk mutfağına ilgisi, Türkiye'de Türkçe öğrendiği yıllarda başladı. O günden bu yana Anadolu'nun yemek kültürünü araştırmak için Türkiye ile Japonya arasında gidip geliyor.

2010'dan beri farklı bölgeleri gezerek yöresel yemekler, etnik mutfaklar, geleneksel gıda ürünleri ve kışlık hazırlıklar üzerine çalışan Okazaki, AA muhabirine çalışmalarında yalnızca tariflere değil, yöresel ürünlerin nasıl hazırlandığına ve nasıl saklandığına da yer verdiğini anlattı.

Japon araştırmacı Tokat'ı daha önce de ziyaret etmişti. O seyahatte kentin Tokat kebabı, bat, bacaklı çorba ve çökelekli pide gibi yöresel lezzetlerini incelemişti.

Bu kez ikinci kitabı için gelen Okazaki, Tokat'ın yemek kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buldu.