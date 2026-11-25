16 Yıldır Türk Mutfağının Peşindeki Japon Yazar Tokat'a Geldi
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Japon yazar Shinya Okazaki, 16 yıldır Türkiye'nin yöresel lezzetlerinin peşinde. Türkiye'nin 7 bölgesini dolaşarak yöresel yemekleri, geleneksel gıdaları ve kış hazırlıklarını araştıran Okazaki, bu çalışmaları 2023'te kitaplaştırdı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ikinci kitabı için yeniden yola çıkan araştırmacının son durağı Tokat oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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