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Japon Büyükelçi Kaman'da: Cevizi de Var, Dünyanın En Eski Çeliği de!

Japon Büyükelçi Kaman'da: Cevizi de Var, Dünyanın En Eski Çeliği de!

Japonya Kırşehir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 12:42
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Kırşehir'in Kaman ilçesi denince çoğumuzun aklına ilk olarak ince kabuklu, lezzetli cevizi gelir. Ama bu küçük ilçenin Japonya ile kurduğu bağ, cevizden çok daha eskiye dayanıyor. İstiklal Marşı'nı ezbere okuyarak gündeme gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de bu ay Kaman'daydı. Büyükelçi, 35. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan isimler arasında yer aldı. 

İşte detaylar. 

DHA

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35. Kaman Ceviz Festivali'ne Katıldı

35. Kaman Ceviz Festivali'ne Katıldı

35. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali 10 Ekim'de düzenlenen törenle açıldı. Törende Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami'nin yanı sıra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Kaman Kaymakamı Engin Tok ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci de yer aldı.

Kaman Cevizi Coğrafi İşaretli

Festivalin yıldızı elbette Kaman cevizi. İnce kabuğu ve açık sarı iç rengiyle bilinen Kaman cevizi, 2020 yılında coğrafi işaret tescili aldı.

Festival yerel üreticilerin ürünlerini tanıtmasına, esnafın kazanmasına ve ilçenin tanınırlığının artmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda gurbetteki Kamanlıları da her yıl memleketleriyle buluşturuyor.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de festival ziyareti sırasında yaklaşık 400 yıllık olduğu söylenen Kaman'ın en eski ceviz ağacını ziyaret etti.

Japon Arkeologlar 40 Yıldır Kalehöyük'te Kazı Yapıyor

Japon Arkeologlar 40 Yıldır Kalehöyük'te Kazı Yapıyor
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Kaman'ı Japonlar için özel kılan yer ise ilçedeki Kalehöyük. Höyükte 1986'dan bu yana Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü kazı yapıyor. Kazılara uzun yıllar boyunca Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura başkanlık etti.

Höyükte Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine uzanan katmanlar bulunuyor. Burada bulunan yaklaşık 3 bin 800 yıllık demir parçaları, dünyada çelik üretimine dair bilinen en eski kanıt olarak kabul ediliyor. Höyükte dünyanın en eski camlarından bazıları da gün yüzüne çıktı.

Anadolu'nun Ortasında Bir Japon Bahçesi

Anadolu'nun Ortasında Bir Japon Bahçesi

Kazılarda çıkan eserler, 2010'da açılan Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Müzede Kalkolitik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan yaklaşık 5 bin eser bulunuyor. Müzenin hemen yanında ise 1993'te Japon Prensi Mikasa'nın açtığı, yaklaşık 21 bin 620 metrekarelik bir Japon bahçesi yer alıyor.

Büyükelçi Tamura Masami bu yıl mayıs ayında da Kaman'daydı. Dr. Omura'nın ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katılan büyükelçi, Omura'nın akademik başarılarının merkezinde Kaman-Kalehöyük kazılarının yer aldığını söyledi.

Kaman'ın Japonya ile ilişkisi, yıllardır sürdürülen arkeolojik çalışmalarla gelişirken ceviz üretimi de ilçenin kimliğinin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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