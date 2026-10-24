Japon Büyükelçi Kaman'da: Cevizi de Var, Dünyanın En Eski Çeliği de!

Kazılarda çıkan eserler, 2010'da açılan Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Müzede Kalkolitik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan yaklaşık 5 bin eser bulunuyor. Müzenin hemen yanında ise 1993'te Japon Prensi Mikasa'nın açtığı, yaklaşık 21 bin 620 metrekarelik bir Japon bahçesi yer alıyor.

Büyükelçi Tamura Masami bu yıl mayıs ayında da Kaman'daydı. Dr. Omura'nın ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katılan büyükelçi, Omura'nın akademik başarılarının merkezinde Kaman-Kalehöyük kazılarının yer aldığını söyledi.

Kaman'ın Japonya ile ilişkisi, yıllardır sürdürülen arkeolojik çalışmalarla gelişirken ceviz üretimi de ilçenin kimliğinin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.