Japon Büyükelçi Kaman'da: Cevizi de Var, Dünyanın En Eski Çeliği de!
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Kırşehir'in Kaman ilçesi denince çoğumuzun aklına ilk olarak ince kabuklu, lezzetli cevizi gelir. Ama bu küçük ilçenin Japonya ile kurduğu bağ, cevizden çok daha eskiye dayanıyor. İstiklal Marşı'nı ezbere okuyarak gündeme gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de bu ay Kaman'daydı. Büyükelçi, 35. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan isimler arasında yer aldı.
İşte detaylar.
35. Kaman Ceviz Festivali'ne Katıldı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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