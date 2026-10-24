Tiroid Bezinde 150 Yıl Sonra Yeni Hücre Keşfi: Türk Bilim İnsanları Buldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Boynumuzdaki kelebek şeklindeki tiroid bezi, yıllardır bilim insanlarının üzerinde çalıştığı organlardan biri. Ancak Türk bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, bu küçük bez hakkında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen bilgiler olduğunu gösteriyor. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri'nden bir araştırma ekibi, tiroid bezinde parathormon salgılayan yeni bir hücre tipi tanımladıklarını açıkladı.
İşte detaylar.
Tiroid Bezinde Parathormon Salgılayan Hücre
Tiroid Ameliyatlarında Yeni Dönem
Graves ve Haşimato İçin Yeni Araştırmalar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın