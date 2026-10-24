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Tiroid Bezinde 150 Yıl Sonra Yeni Hücre Keşfi: Türk Bilim İnsanları Buldu!

Tiroid Bezinde 150 Yıl Sonra Yeni Hücre Keşfi: Türk Bilim İnsanları Buldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 10:07
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Boynumuzdaki kelebek şeklindeki tiroid bezi, yıllardır bilim insanlarının üzerinde çalıştığı organlardan biri. Ancak Türk bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, bu küçük bez hakkında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen bilgiler olduğunu gösteriyor. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri'nden bir araştırma ekibi, tiroid bezinde parathormon salgılayan yeni bir hücre tipi tanımladıklarını açıkladı. 

İşte detaylar. 

DHA

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Tiroid Bezinde Parathormon Salgılayan Hücre

Tiroid Bezinde Parathormon Salgılayan Hücre

Araştırmayı Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan'ın da aralarında bulunduğu ekip yürüttü. Ekipte Prof. Dr. Gamze Köse, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Doç. Dr. Özge Acar, Doç. Dr. Ezgi Hacıhasanoğlu ve Dr. Alperen Tuncer yer alıyor.

Parathormon, vücuttaki kalsiyum dengesini düzenleyen bir hormon ve normalde tiroidin arkasındaki küçük paratiroid bezlerinden salgılanıyor. Ekip ise tiroid bezinin içinde de bu hormonu salgılayan bir hücre tipi tespit ettiklerini belirtiyor. Prof. Dr. Ayşan'a göre hücrenin işlevi gösterildi ve fotoğraflandı. Hücreye henüz bir isim verilmedi:

'Bu yeni bir hücre.'

Tiroid Ameliyatlarında Yeni Dönem

Tiroid Ameliyatlarında Yeni Dönem

Prof. Dr. Ayşan'a göre bu bulgu, tiroid ameliyatlarına ilişkin mevcut yaklaşımların yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Tiroid dokusunun işlevleri hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkması, bazı ameliyatlarda ne kadar dokunun çıkarılması gerektiği konusunda farklı değerlendirmelerin yapılmasının önünü açabilir.

Keşif, paratiroid bezlerinin tamamı çıkarıldığı hâlde bazı hastalarda parathormon seviyesinin neden tamamen sıfırlanmadığı sorusuna da olası bir açıklama sunuyor. Araştırmacılar, tiroid dokusundaki bu hücrelerin söz konusu durumda rol oynayabileceğini düşünüyor.

Ancak bu bulguların cerrahi uygulamaları değiştirebilmesi için daha kapsamlı araştırmalarla doğrulanması gerekiyor.

Graves ve Haşimato İçin Yeni Araştırmalar

Graves ve Haşimato İçin Yeni Araştırmalar

Araştırmacılar, bu hücrenin nedeni tam olarak bilinmeyen bazı tiroid hastalıklarına dair araştırmalara da katkı sunabileceğini düşünüyor. Graves hastalığı, Haşimato ve bazı tiroid kanserleri bunların başında geliyor.

Prof. Dr. Ayşan, bu alanlarda yeni çalışmalara başladıklarını söylüyor.

'Bu keşif hem tanıda hem tedavide yeni kapılar açacak.'

Klinikte Kullanılması İçin Zaman Gerekiyor

Yine de keşfin hastanelerde kullanılmaya başlaması için biraz sabır gerekiyor. Prof. Dr. Ayşan'ın da vurguladığı gibi bulguların bilimsel olarak yayımlanması, uluslararası alanda kabul görmesi ve klinik uygulamaya girmesi zaman alacak.

Bu nedenle tiroid hastalarının mevcut tedavilerinde şimdilik bir değişiklik söz konusu değil. Her türlü soru için doktorunuza danışmanız en doğrusu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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