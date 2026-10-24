Tiroid Bezinde 150 Yıl Sonra Yeni Hücre Keşfi: Türk Bilim İnsanları Buldu!

Araştırmacılar, bu hücrenin nedeni tam olarak bilinmeyen bazı tiroid hastalıklarına dair araştırmalara da katkı sunabileceğini düşünüyor. Graves hastalığı, Haşimato ve bazı tiroid kanserleri bunların başında geliyor.

Prof. Dr. Ayşan, bu alanlarda yeni çalışmalara başladıklarını söylüyor.

'Bu keşif hem tanıda hem tedavide yeni kapılar açacak.'

Klinikte Kullanılması İçin Zaman Gerekiyor

Yine de keşfin hastanelerde kullanılmaya başlaması için biraz sabır gerekiyor. Prof. Dr. Ayşan'ın da vurguladığı gibi bulguların bilimsel olarak yayımlanması, uluslararası alanda kabul görmesi ve klinik uygulamaya girmesi zaman alacak.

Bu nedenle tiroid hastalarının mevcut tedavilerinde şimdilik bir değişiklik söz konusu değil. Her türlü soru için doktorunuza danışmanız en doğrusu.