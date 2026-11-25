Yıllara Meydan Okuyor: Daha 17 Oyuncusu Melis Babadağ’ın Pis Yedili'deki Hali Gündem Oldu!
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Melis Babadağ’ı Pis Yedili’de okul koridorlarında Elçin olarak izlemiştik. Aradan yıllar geçti, oyuncu bu kez Daha 17’de çocuklarını korumaya çalışan Özlem rolüyle karşımıza çıktı. İki diziden kareler yan yana gelince de Babadağ’ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.
Pis Yedili’nin Elçin’i, Aykut Enişte’nin Gülşah’ı oldu.
Daha 17’de bu kez gücünü anneliğinden alan Özlem’i canlandırıyor.
Elçin ve Özlem’in kareleri yan yana gelince gözler Melis Babadağ’a çevrildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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