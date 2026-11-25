Melis Babadağ, geniş kitlelerce 2011’de yayın hayatına başlayan Pis Yedili’de canlandırdığı Elçin Paksoy karakteriyle tanındı. Okul koridorlarında geçen gençlik dizisinin ardından bu kez Yeşil Deniz’in Ege kasabasına gitti ve Zümrüt Çakırlı’ya hayat verdi. Sonraki yıllarda Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ve Benim Güzel Ailem gibi farklı türlerdeki dizilerde de rol aldı.

Babadağ’ı sinemadan hatırlayanlar içinse en tanıdık rollerinden biri Aykut Enişte’deki Gülşah. Bir yanlış anlaşılmayla başlayan ve ailelerin de işin içine girmesiyle büyüyen komedide Gülşah’ı oynayan Babadağ, devam filminde de aynı rolle seyirci karşısına çıktı. Dijitalde ise İlginç Bazı Olaylar ve Karşılaşmalar gibi komedi dizilerinde yer aldı.