Japonların Şaşırtan Sofra Alışkanlığı: Masadan Aç Kalkıyorlar
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Atıştırmalıkları ve çikolatayı çok seven Japonlar, obezite oranının en düşük olduğu ülkelerden birinde yaşıyor. Yetişkinlerde yaklaşık %4 olan bu oran, ABD'de %43, Türkiye'de ise %21'in üzerinde. Japonya'nın farkı ise yemek kültüründe, yasalarda ve masadan kalkma alışkanlığında saklı.
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Kaynak: BBC
Japonların zayıflığı genetikle değil, günlük hareket ve yemekle kurdukları ilişkiyle açıklanıyor.
Yemek şükranla kabul ediliyor, sade hazırlanıyor ve küçük porsiyonlarla sırayla yeniliyor.
Bu alışkanlık Japonya'da çocuklara erken yaşta öğretiliyor.
Okullarda beslenme uzmanı zorunlu, iş yerlerinde ise Metabo Yasası şirketleri sorumlu tutuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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