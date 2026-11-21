Japonya'da hiç kilolu birine rastlanmayacağı söylenemez, ancak görebilmek için dikkatli bakmak gerekiyor. Japonlar Amerikalılara kıyasla çok daha az spor salonuna gidiyor, buna rağmen günlük yaşamda daha fazla hareket ediyor. Araba sahibi Tokyolu sayısı az, insanlar genellikle yürüyerek gidiyor ve günde ortalama en az 10 bin adım atıyor.

Genetik yatkınlık ihtimali ise Hawaii örneğiyle çürüyor. 20. yüzyılın başında adaya göç eden Japonların torunları dört nesildir orada yaşıyor. Hawaiililerin %24,5'i obezken Hawaili Japonların %18,1'i obez. Bu da onların Japonya'daki insanlara göre obez olma ihtimalinin 4 kat daha fazla olduğu anlamına geliyor.