Öğrendiğiniz Anda 'Keşke Önceden Bilseydim' Dedirten, Bilimin Desteklediği 10 Psikolojik Gerçek
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İnternette dolaşan 'psikolojik gerçek' listelerinin çoğu kulağa hoş gelir ama kaynağı yoktur! 🧠 Biz de eski listemizi elden geçirdik, yalnız bilimsel çalışmalarla desteklenenleri bıraktık. Bazıları içinizi rahatlatacak, bazıları da günlük alışkanlıklarınızı sorgulatacak. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Kimse sizi sandığınız kadar izlemiyor!
2. Birinden küçük bir iyilik istemek sizi ona sevdirebilir.
3. 5 dakika hareket bile hiç hareket etmemekten iyidir.
4. Heyecanınızı bastırmaya uğraşmayın, ona başka bir ad verin!
5. Duygusal anlar hafızamıza daha güçlü kazınır.
6. Sizi yoran sır saklamak değil, sırrı kafanızda evirip çevirmek.
7. Bir şeyi unutmak istemiyorsanız sesli okuyun ve kendinizi sınayın.
8. Dertleşirken hemen akıl vermek yerine önce dinleyin.
9. Heves anında verilen kararlar sonradan farklı görünebilir.
10. Yoğun bir kaygı anında soğuk su işe yarayabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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