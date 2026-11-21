Harvard'dan Alison Wood Brooks'un 2014'te yayımlanan deneylerinde katılımcılar karaoke, topluluk önünde konuşma ve matematik sınavı öncesinde ya 'Sakinim' ya da 'Heyecanlıyım' dedi. Kaygısını heyecan diye yeniden adlandıranlar kendini daha heyecanlı hissetti, performansı da daha iyi çıktı. Çoğumuz sakinleşmenin en iyi yol olduğunu sanıyoruz ama bedendeki çarpıntıyı yok etmek zor. Ona yön vermek daha kolay. 💪