Alternatif müzik dinleyenler için bir şarkının popüler olması, onu dinlemek için yeterli bir sebep değil. Listelerde kaçıncı sırada olduğundan çok, kendilerinde nasıl bir his bıraktığıyla ilgilenirler. Bazen kimsenin bilmediği bir grubun şarkısını keşfetmek, milyonlarca kez dinlenmiş bir hit parçadan çok daha heyecan vericidir.