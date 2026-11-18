Groove metalin en önemli gruplarından biri olan Pantera, yıllar sonra ilk kez İstanbul'da sahne aldı. Üstelik gecede Cavalera Conspiracy ve Bodysnatcher da vardı; yani konser daha Pantera sahneye çıkmadan oldukça sert bir başlangıç yaptılar. 'Walk', 'Cowboys From Hell' ve 'I'm Broken' gibi klasiklerin binlerce kişi tarafından hep bir ağızdan söylenmesi, 16 bin kişinin katıldığı bu konseri yılın en görkemli metal buluşmalarından birine dönüştürdü.