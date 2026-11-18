2026 Onların Yılıydı! Bu Sene Türkiye’de Gerçekleşmiş 11 Efsanevi Metal Konseri
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2026, Türkiye'deki metal müzik dinleyicileri için gerçekten dolu dolu geçti. Yıllardır sahnelerde görmeyi beklediğimiz efsanelerden metal tarihine damga vurmuş gruplara kadar pek çok isim bu yıl Türkiye'ye geldi. Üstelik yalnızca büyük gruplar değil, farklı metal türlerini temsil eden isimler de konser takviminde kendine yer buldu. Biz de bu yılın en dikkat çekici konserlerini bir araya getirdik. 🤘
1. Nevermore
2. Death to All
3. Fake Majesty
4. Megadeth
5. Trivium
6. BABYMETAL
7. Pantera
8. Savatage
9. Lamb of God
10. In Flames
11. Bosphorus Open Air Metal Fest
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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