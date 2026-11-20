Dünyaya Merakınızı Daha da Artıracak 10 Şaşırtıcı Gerçek
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Dünya hakkında ne kadar şey öğrensek de yeni öğrendiğimiz her şey bizi şaşırtmaya devam edebiliyor. Öğrendikten sonra bir süre ağzını açık bırakacak gerçekleri duymaya hazır mısın?
1. Ahtapotların 3 kalbi var.
2. Büyük Set Resifi, en büyük canlı yapı.
Eşsiz bir Sanal Gerçeklik deneyimi kaçmaz!
3. Antartika, en büyük çöl!
4. Gökkuşağı aslında tam bir çember.
5. Ay, Dünya'dan her yıl biraz daha uzaklaşıyor.
6. Denizanalarının beyni yok!
7. Güneş ışığının bize gelişi 8 dakika 20 saniye!
8. Kediler bıyıklarıyla çevrelerini algılıyor.
9. İnsanların bebekken daha çok kemiği var.
10. Flamingolar renklerini yediklerinden alıyorlar.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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