Ahtapotlar çok değişik hayvanlar. Zekâları ve kamuflaj yetenekleri yanında bir ilginçlikleri daha var. Ahtapotlar anatomileriyle de bizi şaşırtıyor. Bu büyüleyici hayvanların 3 kalbi bulunuyor. İki tanesi kanı solungaçlara gönderiyor. Bir tanesi ise kanı vücudun geri kalanına pompalıyor.