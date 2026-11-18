Ünlülerin dünyasında her an her şey olabiliyor. Dışarıdan bakınca 'Ben olsam hayatta böyle bir hata yapmam' demek kolay ama işin içine kameralar, stres ve şöhret girince işler değişiyor.

Şimdi seni bir süreliğine Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri yapıyoruz. Hangi skandalla magazine düşebileceğini öngöreceğiz!