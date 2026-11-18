Ünlü Olsaydın Hangi Skandalla Magazine Düşerdin?
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Ünlülerin dünyasında her an her şey olabiliyor. Dışarıdan bakınca 'Ben olsam hayatta böyle bir hata yapmam' demek kolay ama işin içine kameralar, stres ve şöhret girince işler değişiyor.
Şimdi seni bir süreliğine Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri yapıyoruz. Hangi skandalla magazine düşebileceğini öngöreceğiz!
1. İlk sorumuzla başlıyoruz: Gece 03.00'te bir mekandan çıkıyorsun. Kapıda en az 15 muhabir var ve aralarından biri sana "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" diye bir soru sordu. Ne cevap verirdin?
2. Devam edelim! Sosyal medyada hakkında saçma sapan bir dedikodu çıktığını görseydin bu krizi nasıl çözerdin?
3. Kendinden daha ünlü biriyle sevgili olur muydun?
4. Yılın en büyük ödülünü senin alacağın konuşuluyordu ama en büyük rakibine verdiler. Kameralar doğrudan seni çekmeye başladı. Ne yapardın?
5. Ünlü olsaydın bu evlerden hangisine taşınırdın?
6. Eski sevgilin özel mesajlarınızı ifşa etmekle tehdit ediyor. Bu şantaj karşısında nasıl bir yol izlerdin?
7. Sokakta yürürken bir hayranın telefonunu burnuna sokup kolundan çekiştirdi. Bu ısrarcı hayranla aranda nasıl bir diyalog geçerdi?
8. Son sorudayız! Sosyal medyada kendi ismin yerine bir takma ad kullanır mıydın?
Sen kendi sahte hesabından kendini överken yakalanıp magazine düşerdin!
Sen mekan çıkışında muhabirlerle kavga edip magazine düşerdin!
Sen kuliste arkadaşına laf sokarken ses kaydın sızdığı için magazine düşerdin!
Sen Bodrum'da lahmacun yerken verdiğin absürt pozlarla magazine düşerdin!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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