Senin için hiçbir şey yarım yamalak yaşanmamalı. Seviyorsan çok seviyor, üzülüyorsan gerçekten üzülüyorsun. Duygularını bastırmak yerine onlarla yüzleşmeyi tercih ediyorsun ve bazen kendi içinde fırtınalar kopabiliyor. Hayko Cepkin'in 'Fırtınam' şarkısı da tam olarak bu yoğunluğu taşıyor. Bu şarkının atmosferinden çıkıp kendini canlı müziğin büyüsüne bırakmak istersen Hayko Cepkin'in Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ile Ankara ve İstanbul'da aralık ayında gerçekleştireceği konserleri kaçırma!

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