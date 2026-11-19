Hangi Hayko Cepkin Şarkısı Tam Sana Yazılmış?
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Hayko Cepkin şarkılarının her birinde biraz öfke, biraz aşk, bolca isyan ve bolca da duygu var. Peki senin karakterin Hayko'nun hangi şarkısıyla örtüşüyor? Cevabı birlikte öğrenelim!🤘
1. Bir gününü anlatacak olsan hangisini seçersin?
2. Hangi şık seni daha iyi tanımlar?
3. Birine çok sinirlendiğinde ne yaparsın?
4. Şu an hangi ortam sana huzur verir?
5. Bir konserde seni en çok ne heyecanlandırır?
6. En çok neye tahammül edemezsin?
7. Şu anki ruh halini yansıtan hava durumu hangisi?
8. Ayrılık sonrası ne yaparsın?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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