2 Aile Arasında'nın Oyuncuları Adana, Ankara ve İzmir'de Seyirciyle Buluşacak!
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BKM yapımcılığında 4 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak 2 Aile Arasında'nın oyuncuları, İstanbul'un ardından Adana, Ankara ve İzmir'de sinemaseverlerle bir araya gelecek. 3 Aralık'ta Mall of İstanbul'da gerçekleşecek seyircili galanın biletleri dakikalar içinde tükendi. Filmin oyuncuları, 4, 5 ve 6 Aralık'ta üç şehirde düzenlenecek özel gösterimlerde seyircilerle buluşacak.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İstanbul'daki seyircili galanın biletleri dakikalar içinde tükendi.
Filmin Adanalı ailesi, 4 Aralık'ta memleketinde seyirciyle buluşacak.
Seyirci buluşmaları 3, 4, 5 ve 6 Aralık'ta İstanbul, Adana, Ankara ve İzmir'de yapılacak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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