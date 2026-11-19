2 Aile Arasında'nın sevilen Adanalı ailesi, bu kez kendi şehrinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin renkli karakterleriyle hikâyenin önemli duraklarından biri olan Adana, 4 Aralık'ta özel bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Oyuncular, Adana'nın ardından Ankara ve İzmir'de de seyircilerle bir araya gelecek.

Sinemaseverler, filmin yıldız isimleriyle bir araya gelerek 2 Aile Arasında'yı usta oyuncularla birlikte izleme fırsatı yakalayacak.