2 Aile Arasında'nın Yeni Fragmanı Yayınlandı: Biletler Ön Satışa Çıktı, Vizyon Tarihi 4 Aralık!
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2017'de 5 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak Türk komedisinin en çok izlenen filmlerinden biri olan Aile Arasında, 9 yıl sonra devam filmiyle geri dönüyor. Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın başını çektiği ana kadro, çekimleri tamamlanan 2 Aile Arasında'da yeniden bir arada. Şimdi filmin merakla beklenen fragmanı yayınlandı ve biletler ön satışa açıldı. BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Aile Arasında, 2017'de 5 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak Türk komedisinin en çok izlenen filmlerinden biri oldu.
9 yıllık bekleyiş sona eriyor: Ana kadro 2 Aile Arasında'da yeniden bir arada.
2 Aile Arasında'nın fragmanı yayınlandı, biletler ön satışa açıldı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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