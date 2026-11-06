2 Aile Arasında'nın Yeni Fragmanı Yayınlandı: Biletler Ön Satışa Çıktı, Vizyon Tarihi 4 Aralık!

2017'de 5 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak Türk komedisinin en çok izlenen filmlerinden biri olan Aile Arasında, 9 yıl sonra devam filmiyle geri dönüyor. Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın başını çektiği ana kadro, çekimleri tamamlanan 2 Aile Arasında'da yeniden bir arada. Şimdi filmin merakla beklenen fragmanı yayınlandı ve biletler ön satışa açıldı. BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor.