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2 Aile Arasında'nın Yeni Fragmanı Yayınlandı: Biletler Ön Satışa Çıktı, Vizyon Tarihi 4 Aralık!

2 Aile Arasında'nın Yeni Fragmanı Yayınlandı: Biletler Ön Satışa Çıktı, Vizyon Tarihi 4 Aralık!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 20:32
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2017'de 5 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak Türk komedisinin en çok izlenen filmlerinden biri olan Aile Arasında, 9 yıl sonra devam filmiyle geri dönüyor. Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın başını çektiği ana kadro, çekimleri tamamlanan 2 Aile Arasında'da yeniden bir arada. Şimdi filmin merakla beklenen fragmanı yayınlandı ve biletler ön satışa açıldı. BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor.

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Aile Arasında, 2017'de 5 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak Türk komedisinin en çok izlenen filmlerinden biri oldu.

Aile Arasında, 2017'de 5 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak Türk komedisinin en çok izlenen filmlerinden biri oldu.

2017'de vizyona giren Aile Arasında, 5 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak en çok izlenen yerli komediler arasındaki yerini aldı. Filmin başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar yer alıyordu. Aradan geçen 9 yılın ardından film, devam filmiyle yeniden sinemalara dönüyor.

9 yıllık bekleyiş sona eriyor: Ana kadro 2 Aile Arasında'da yeniden bir arada.

9 yıllık bekleyiş sona eriyor: Ana kadro 2 Aile Arasında'da yeniden bir arada.

İlk filmin üzerinden 9 yıl geçtikten sonra gelen devam filmi, ana kadroyu yeniden bir araya getiriyor. Engin Günaydın (Fikret) ve Demet Evgar (Solmaz) başta olmak üzere Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Derya Karadaş ve Şevket Çoruh rollerine geri dönüyor. Kadroya Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal gibi yeni isimler de katıldı.

Filmin senaryosunu Gülse Birsel yazdı, yönetmenliğini Ozan Açıktan üstlendi, yapımcılığını ise BKM yaptı.

2 Aile Arasında'nın fragmanı yayınlandı, biletler ön satışa açıldı!

Yayınlanan fragman, filmin eğlenceli sahnelerinden ve renkli karakterlerinden kısa bir kesit sunuyor. 2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta hem IMAX formatında hem de tüm sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Filmin biletleri ön satışa çıktı. Sinemaseverler biletlerini Paribu Cineverse, Biletinial ve Biletiva web sitelerinden alabilir.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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