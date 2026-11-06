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Gökhan Keser Aşkını İlan Etti: Çiğdem Batur'dan Ayrılan Şarkıcının Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı!

Gökhan Keser Aşkını İlan Etti: Çiğdem Batur'dan Ayrılan Şarkıcının Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 20:01
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Gökhan Keser, şarkıları ve 'Selena' dizisindeki 'Burak Hoca' rolüyle tanınan isimlerden biri. Son yıllarda adı en çok oyuncu Çiğdem Batur'la yaşadığı aşkla anılıyordu. Ayrılığın ardından özel hayatını sessiz sedasız sürdüren 39 yaşındaki sanatçı bu kez sosyal medya hesabından yeni aşkını duyurdu. Keser, sevgilisiyle çekilen romantik bir kareyi 'Bazı hikayeler hiç beklemediğin anda başlar' notuyla paylaştı.

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Gökhan Keser, şarkıları ve oyunculuk kariyeriyle tanınan isimlerden biri.

Gökhan Keser, şarkıları ve oyunculuk kariyeriyle tanınan isimlerden biri.

Gökhan Keser, önce modellik yaptı; Miss & Mr Model Ege'de birinci oldu, Manhunt International 2006'da Türkiye'yi temsil etti. Oyunculuğa 2006-2009 arasında yayınlanan 'Selena' dizisindeki edebiyat öğretmeni Burak rolüyle başladı. Dizide sesi dublajla kullanıldı; bunu yıllar sonra bir televizyon programında anlattı.

Müzikte Sıla'nın arka vokalistliğini yaptıktan sonra 2012'de kendi adını taşıyan albümünü çıkardı. 'Hadi Oradan', 'Seninle Bozdum', 'Hiç Vaktim Yok', 'Bul Beni', 'Beni Özledin mi', 'Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti' ve 'Yangın' şarkılarıyla dinleyiciyle buluştu. 'Sen Benimsin' dizisinde ve 'Seviyorum Ama Arkadaşça', 'Yalancı Sevgilim', 'Asırlık Aşk' gibi filmlerde rol aldı; iki kez Survivor'a katılarak adından söz ettirdi.

Gökhan Keser'in en çok konuşulan ilişkisi Çiğdem Batur'la yaşadığı aşk oldu.

Gökhan Keser'in en çok konuşulan ilişkisi Çiğdem Batur'la yaşadığı aşk oldu.

Gökhan Keser ve oyuncu Çiğdem Batur'un aşkı, aralarındaki yaş farkıyla da konuşulmuştu. Çift, 2024 martında Kuruçeşme'de objektiflere yakalanarak ilişkilerini ele güne duyurmuştu. Aralık 2024'te ayrılık kararı alan ikili, aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Ayrılığın ardından ilk kez konuşan Keser, 'Denedik, olmadı. Önemli olan onun mutlu olması. Gönül bağımızın kopmaması adına konuşarak ayrılık kararı aldık' demişti. Evliliğe uzak olduğunu da söyleyen sanatçı, eski sevgilisine mutluluk dilemişti.

Gökhan Keser yeni sevgilisiyle ilk romantik karesini paylaştı!

Gökhan Keser yeni sevgilisiyle ilk romantik karesini paylaştı!

Gökhan Keser, sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekilen samimi ve romantik bir kareyi yayımlayarak ilişkisini resmen duyurdu. Fotoğrafın altına 'Bazı hikayeler hiç beklemediğin anda başlar' notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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