Gökhan Keser Aşkını İlan Etti: Çiğdem Batur'dan Ayrılan Şarkıcının Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı!

Gökhan Keser, önce modellik yaptı; Miss & Mr Model Ege'de birinci oldu, Manhunt International 2006'da Türkiye'yi temsil etti. Oyunculuğa 2006-2009 arasında yayınlanan 'Selena' dizisindeki edebiyat öğretmeni Burak rolüyle başladı. Dizide sesi dublajla kullanıldı; bunu yıllar sonra bir televizyon programında anlattı.

Müzikte Sıla'nın arka vokalistliğini yaptıktan sonra 2012'de kendi adını taşıyan albümünü çıkardı. 'Hadi Oradan', 'Seninle Bozdum', 'Hiç Vaktim Yok', 'Bul Beni', 'Beni Özledin mi', 'Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti' ve 'Yangın' şarkılarıyla dinleyiciyle buluştu. 'Sen Benimsin' dizisinde ve 'Seviyorum Ama Arkadaşça', 'Yalancı Sevgilim', 'Asırlık Aşk' gibi filmlerde rol aldı; iki kez Survivor'a katılarak adından söz ettirdi.