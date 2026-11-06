Gökhan Keser Aşkını İlan Etti: Çiğdem Batur'dan Ayrılan Şarkıcının Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı!
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Gökhan Keser, şarkıları ve 'Selena' dizisindeki 'Burak Hoca' rolüyle tanınan isimlerden biri. Son yıllarda adı en çok oyuncu Çiğdem Batur'la yaşadığı aşkla anılıyordu. Ayrılığın ardından özel hayatını sessiz sedasız sürdüren 39 yaşındaki sanatçı bu kez sosyal medya hesabından yeni aşkını duyurdu. Keser, sevgilisiyle çekilen romantik bir kareyi 'Bazı hikayeler hiç beklemediğin anda başlar' notuyla paylaştı.
Gökhan Keser, şarkıları ve oyunculuk kariyeriyle tanınan isimlerden biri.
Gökhan Keser'in en çok konuşulan ilişkisi Çiğdem Batur'la yaşadığı aşk oldu.
Gökhan Keser yeni sevgilisiyle ilk romantik karesini paylaştı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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