Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si ve Pargalı'sı Yıllar Sonra Buluştu: O Kare Gündem Oldu!

2011 yılında yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl, saray entrikaları kadar karakterleri arasındaki ilişkilerle de izleyiciyi ekran başına toplamıştı. Halit Ergenç, Meryem Uzerli ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı dizide, Selma Ergeç'in canlandırdığı Hatice Sultan ile Okan Yalabık'ın hayat verdiği Pargalı İbrahim'in aşkı da hikayenin önemli parçalarından biriydi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan ile İbrahim'in ilişkisi, kavuşma heyecanından kıskançlığa, hayal kırıklıklarından büyük hesaplaşmalara uzanmıştı. İbrahim'in yükselen hırsı ve saraydaki güç mücadeleleri, evliliklerine de yansımış; izleyiciler iki karakterin giderek yıpranan ilişkisini bölüm bölüm takip etmişti.

Pargalı İbrahim'in ölümü ve Hatice Sultan'ın ardından yaşadığı yıkım, dizinin unutulmayan gelişmeleri arasında yerini almıştı. Ergeç ve Yalabık'ın birlikte oynadığı sahneler de aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasında kaldı.