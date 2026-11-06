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Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si ve Pargalı'sı Yıllar Sonra Buluştu: O Kare Gündem Oldu!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si ve Pargalı'sı Yıllar Sonra Buluştu: O Kare Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 18:01
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Muhteşem Yüzyıl'ın bazı sahneleri var ki üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor. Selma Ergeç ve Okan Yalabık'ın canlandırdığı Hatice Sultan ile Pargalı İbrahim'in hikayesi de bunlardan biri. Dizideki aşkları trajediyle son bulan ikili, yıllar sonra aynı fotoğrafta buluştu. İki oyuncunun yan yana verdiği poz, sosyal medyada dizinin hayranlarını geçmişe götürdü!

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Selma Ergeç ve Okan Yalabık, Muhteşem Yüzyıl'da hikayesi en çok konuşulan ekran çiftlerinden birine hayat vermişti.

Selma Ergeç ve Okan Yalabık, Muhteşem Yüzyıl'da hikayesi en çok konuşulan ekran çiftlerinden birine hayat vermişti.

2011 yılında yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl, saray entrikaları kadar karakterleri arasındaki ilişkilerle de izleyiciyi ekran başına toplamıştı. Halit Ergenç, Meryem Uzerli ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı dizide, Selma Ergeç'in canlandırdığı Hatice Sultan ile Okan Yalabık'ın hayat verdiği Pargalı İbrahim'in aşkı da hikayenin önemli parçalarından biriydi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan ile İbrahim'in ilişkisi, kavuşma heyecanından kıskançlığa, hayal kırıklıklarından büyük hesaplaşmalara uzanmıştı. İbrahim'in yükselen hırsı ve saraydaki güç mücadeleleri, evliliklerine de yansımış; izleyiciler iki karakterin giderek yıpranan ilişkisini bölüm bölüm takip etmişti.

Pargalı İbrahim'in ölümü ve Hatice Sultan'ın ardından yaşadığı yıkım, dizinin unutulmayan gelişmeleri arasında yerini almıştı. Ergeç ve Yalabık'ın birlikte oynadığı sahneler de aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasında kaldı.

Yıllar sonra birlikte verdikleri fotoğraf, Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim'i yeniden hatırlattı.

Yıllar sonra birlikte verdikleri fotoğraf, Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim'i yeniden hatırlattı.

Selma Ergeç ve Okan Yalabık'ın yıllar sonra yan yana geldiği kare, sosyal medyada gündem oldu. İkilinin aynı fotoğrafta buluşması, onları Muhteşem Yüzyıl'da birlikte izleyenler için nostaljik bir karşılaşmaya dönüştü.

Yalabık, 5 Kasım akşamı Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasına da katılmış ve davetten yansıyan görüntüleriyle dikkat çekmişti. Ancak dizinin takipçileri için Selma Ergeç ile yan yana olduğu fotoğrafın ayrı bir anlamı vardı: Bir zamanlar hikayelerini heyecanla izledikleri Hatice ve İbrahim, bu kez saray kostümleri olmadan aynı karedeydi.

Ekranda hüzünlü bir sonla ayrılan iki karakteri canlandıran oyuncuların yeniden birlikte görülmesi, eski sahneleri de akıllara getirdi. Muhteşem Yüzyıl biteli yıllar olsa da tek bir fotoğraf, izleyiciyi yeniden o bölümlere götürmeye yetti!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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