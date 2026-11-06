Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si ve Pargalı'sı Yıllar Sonra Buluştu: O Kare Gündem Oldu!
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Muhteşem Yüzyıl'ın bazı sahneleri var ki üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor. Selma Ergeç ve Okan Yalabık'ın canlandırdığı Hatice Sultan ile Pargalı İbrahim'in hikayesi de bunlardan biri. Dizideki aşkları trajediyle son bulan ikili, yıllar sonra aynı fotoğrafta buluştu. İki oyuncunun yan yana verdiği poz, sosyal medyada dizinin hayranlarını geçmişe götürdü!
Selma Ergeç ve Okan Yalabık, Muhteşem Yüzyıl'da hikayesi en çok konuşulan ekran çiftlerinden birine hayat vermişti.
Yıllar sonra birlikte verdikleri fotoğraf, Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim'i yeniden hatırlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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