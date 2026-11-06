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Friends'in Yıldızı Morgan Fairchild 76 Yaşında OnlyFans Hesabı Açtı!

Friends'in Yıldızı Morgan Fairchild 76 Yaşında OnlyFans Hesabı Açtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 17:01
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Kimi onu Flamingo Yolu'nun Constance'ı, kimi Friends'teki Chandler'ın gösterişli annesi olarak hatırlıyor. Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Morgan Fairchild, bu kez oyunculuğuyla değil, OnlyFans kararıyla gündemde. 76 yaşındaki yıldız, platforma katıldığını duyururken nasıl paylaşımlar yapacağını da anlattı. Hayranlarının merak edebileceği bir konuya ise daha en başından açıklık getirdi!

Kaynak: People

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Flamingo Yolu'ndan Friends'e pek çok yapımda izlediğimiz Morgan Fairchild, yıllardır ekranların tanıdık yüzleri arasında.

Flamingo Yolu'ndan Friends'e pek çok yapımda izlediğimiz Morgan Fairchild, yıllardır ekranların tanıdık yüzleri arasında.

1980'lerin dizilerini takip edenler Morgan Fairchild'ı, Türkiye'de de ilgiyle izlenen Flamingo Yolu'ndaki Constance Carlyle karakteriyle hatırlayacaktır. Gösterişli kıyafetleri, kabarık sarı saçları ve entrikalarla dolu hikayesiyle akıllara kazınan oyuncu, bu rolü sayesinde Altın Küre adaylığı da elde etmişti. Dallas'ta Jenna Wade karakterini ilk canlandıran isim olan Fairchild, Falcon Crest'te de kamera karşısına geçmişti.

Daha genç izleyicilerin onu tanıdığı yapım ise büyük ihtimalle Friends! Fairchild, dizide Matthew Perry'nin canlandırdığı Chandler Bing'in erotik roman yazarı annesi Nora Tyler Bing rolüyle karşımıza çıkmıştı. Oğlunu zaman zaman zor durumda bırakan rahat tavırları ve iddialı görünümüyle Nora, dizinin unutulmayan yan karakterlerinden biri olmuştu.

Yıllar boyunca hem dramalarda hem de komedilerde izlediğimiz oyuncu, şimdi hayranlarıyla farklı bir ortamda buluşmaya hazırlanıyor. Fairchild'ın seçimi, ünlü isimlerin de hesap açtığı abonelik temelli içerik platformu OnlyFans oldu.

76 yaşındaki oyuncu, OnlyFans'e katıldığını duyururken yetişkin içerik paylaşmayacağını özellikle belirtti.

76 yaşındaki oyuncu, OnlyFans'e katıldığını duyururken yetişkin içerik paylaşmayacağını özellikle belirtti.

Morgan Fairchild, 5 Kasım 2026'da OnlyFans'e katıldığını açıkladı. Oyuncu, yeni fotoğraflar ve videolar paylaşacağını söylerken platformun yetişkin içerikleriyle anılmasına da esprili bir göndermede bulundu. Daha kimse sormadan, paylaşımlarının “o türden” olmayacağını belirtti.

People'a yaptığı açıklamaya göre Fairchild'ın amacı, izleyicilerin ekranda gördüğü karakterlerden farklı bir yönünü tanıtmak. Yıllardır kıyafetleri, saçları ve canlandırdığı gösterişli kadınlarla tanındığını söyleyen oyuncu, gündelik hayattaki ilgi alanlarını da hayranlarıyla paylaşmak istiyor. Bunların arasında bilime duyduğu merak ve kız kardeşiyle yaşadığı eğlenceli anlar da var. Hesabında aklından geçenleri konuştuğu, şakalaştığı ve daha rahat halini gösterdiği paylaşımlara yer verecek.

USA Today'e verdiği röportajda da içeriklerinin nasıl olacağına dair örnekler sıraladı. Evindeki Cadılar Bayramı süslemeleri, seyahatleri ve otel odasında makyaj yaptırırken çekilen görüntüler bunlardan bazıları. Yani yıllarca kamera karşısında izlediğimiz oyuncu, bu kez günlük hayatının kamera arkasını takipçilerine açacak.

Bu kararı almasında, 85 yaşında OnlyFans'e katılan meslektaşı Donna Mills'in de etkisi olmuş.

Bu kararı almasında, 85 yaşında OnlyFans'e katılan meslektaşı Donna Mills'in de etkisi olmuş.

Fairchild'ın platforma adım atarken fikir aldığı isim, kendisinden önce OnlyFans'e katılan Donna Mills olmuş. Temmuz 2026'da, 85 yaşındayken hesap açan Mills, deneyimini meslektaşıyla paylaşmış. Fairchild'ın anlattığına göre Mills, platformda eğlenebileceğini söyleyerek onu da denemeye teşvik etmiş.

Oyuncunun bu girişime bakışında, ilerleyen yaşlarda yeni şeyler yapmayı sürdürme isteği de var. Fairchild, yaş aldıkça çevrelerindeki bazı insanların hayattan geri çekildiğini gördüklerini anlatırken kendilerinin yeni teknolojiye ve değişen dünyaya ayak uydurmanın yollarını aradığını söylüyor. OnlyFans'i de insanlarla iletişim kurabileceği ve günlük hayatını paylaşabileceği bir alan olarak değerlendiriyor.

Üstelik Fairchild'ın gündemindeki tek proje bu hesap değil. Oyuncu, Ekim 2025'ten bu yana kız kardeşi ve meslektaşı Cathryn Hartt ile birlikte “2 Bitches From Texas” adlı podcast'i de sunuyor. Ocak 2026'da ise 17 yıllık aranın ardından The Bold and the Beautiful'a geri dönmüştü. Şimdi bu projelerine, hayranlarının kendisini rollerinin dışında da tanıyabileceği yeni bir hesap eklenmiş oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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