Friends'in Yıldızı Morgan Fairchild 76 Yaşında OnlyFans Hesabı Açtı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kimi onu Flamingo Yolu'nun Constance'ı, kimi Friends'teki Chandler'ın gösterişli annesi olarak hatırlıyor. Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Morgan Fairchild, bu kez oyunculuğuyla değil, OnlyFans kararıyla gündemde. 76 yaşındaki yıldız, platforma katıldığını duyururken nasıl paylaşımlar yapacağını da anlattı. Hayranlarının merak edebileceği bir konuya ise daha en başından açıklık getirdi!
Kaynak: People
Flamingo Yolu'ndan Friends'e pek çok yapımda izlediğimiz Morgan Fairchild, yıllardır ekranların tanıdık yüzleri arasında.
76 yaşındaki oyuncu, OnlyFans'e katıldığını duyururken yetişkin içerik paylaşmayacağını özellikle belirtti.
Bu kararı almasında, 85 yaşında OnlyFans'e katılan meslektaşı Donna Mills'in de etkisi olmuş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın