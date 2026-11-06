Friends'in Yıldızı Morgan Fairchild 76 Yaşında OnlyFans Hesabı Açtı!

1980'lerin dizilerini takip edenler Morgan Fairchild'ı, Türkiye'de de ilgiyle izlenen Flamingo Yolu'ndaki Constance Carlyle karakteriyle hatırlayacaktır. Gösterişli kıyafetleri, kabarık sarı saçları ve entrikalarla dolu hikayesiyle akıllara kazınan oyuncu, bu rolü sayesinde Altın Küre adaylığı da elde etmişti. Dallas'ta Jenna Wade karakterini ilk canlandıran isim olan Fairchild, Falcon Crest'te de kamera karşısına geçmişti.

Daha genç izleyicilerin onu tanıdığı yapım ise büyük ihtimalle Friends! Fairchild, dizide Matthew Perry'nin canlandırdığı Chandler Bing'in erotik roman yazarı annesi Nora Tyler Bing rolüyle karşımıza çıkmıştı. Oğlunu zaman zaman zor durumda bırakan rahat tavırları ve iddialı görünümüyle Nora, dizinin unutulmayan yan karakterlerinden biri olmuştu.

Yıllar boyunca hem dramalarda hem de komedilerde izlediğimiz oyuncu, şimdi hayranlarıyla farklı bir ortamda buluşmaya hazırlanıyor. Fairchild'ın seçimi, ünlü isimlerin de hesap açtığı abonelik temelli içerik platformu OnlyFans oldu.