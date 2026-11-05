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Netflix Davetine Alınmadı: Bahar Candan Kapıda Kaldı!

Netflix Davetine Alınmadı: Bahar Candan Kapıda Kaldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 00:13
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Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında ünlü isimler bir araya gelirken Bahar Candan, davetin girişinde yaşadıklarıyla gündeme geldi. Candan'ın adının davetli listesinde bulunmadığı için içeri alınmadığı ileri sürüldü. Basın mensuplarıyla konuşan fenomen ise kuaförde saçlarının yanması nedeniyle geç kaldığını söyledi.

Kaynak: Okan Mermer

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Netflix'in yıldızları buluşturan davetinde Bahar Candan'ın kapıda kaldığı iddia edildi.

Netflix'in yıldızları buluşturan davetinde Bahar Candan'ın kapıda kaldığı iddia edildi.

Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı için düzenlenen gece, oyuncuların davet tarzları ve açıklamalarıyla magazin gündeminde yer aldı. Melis Sezen, Seda Bakan, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım gibi isimlerin katıldığı kutlamada bu kez farklı bir gelişme konuşuldu.

Bahar Candan'ın organizasyonun girişinde beklediği anlar magazin hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerle birlikte, Candan'ın davete giriş yapamadığına ilişkin haberler de yayıldı.

2. Sayfa'nın aktardığı iddiaya göre Candan'ın adı davetli listesinde bulunmuyordu. Bu nedenle görevlilerin girişine izin vermediği ileri sürüldü. Ancak davetli listesinin içeriğine veya organizasyonun kararına ilişkin bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.

Kapıda bekleyen Bahar Candan, kuaförde saçlarının yandığını ve bu yüzden geç kaldığını söyledi.

Basın mensuplarıyla konuşan Bahar Candan, davete hazırlık sürecinde yaşadığı aksilikten bahsetti. Kuaförde saçlarının yandığını belirten fenomen, bu nedenle geciktiğini ve içeri giremediğini söyledi.

Ancak magazin hesaplarında olayın nedenine ilişkin farklı bir iddia gündeme geldi. Candan'ın geç kaldığı için değil, adının davetli listesinde bulunmaması nedeniyle içeri alınmadığı ileri sürüldü. Kapıda beklediği anlar da bu iddiayla birlikte sosyal medyada paylaşıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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