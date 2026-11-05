Netflix Davetine Alınmadı: Bahar Candan Kapıda Kaldı!

Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı için düzenlenen gece, oyuncuların davet tarzları ve açıklamalarıyla magazin gündeminde yer aldı. Melis Sezen, Seda Bakan, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım gibi isimlerin katıldığı kutlamada bu kez farklı bir gelişme konuşuldu.

Bahar Candan'ın organizasyonun girişinde beklediği anlar magazin hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerle birlikte, Candan'ın davete giriş yapamadığına ilişkin haberler de yayıldı.

2. Sayfa'nın aktardığı iddiaya göre Candan'ın adı davetli listesinde bulunmuyordu. Bu nedenle görevlilerin girişine izin vermediği ileri sürüldü. Ancak davetli listesinin içeriğine veya organizasyonun kararına ilişkin bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.