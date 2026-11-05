Netflix Davetine Alınmadı: Bahar Candan Kapıda Kaldı!
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Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında ünlü isimler bir araya gelirken Bahar Candan, davetin girişinde yaşadıklarıyla gündeme geldi. Candan'ın adının davetli listesinde bulunmadığı için içeri alınmadığı ileri sürüldü. Basın mensuplarıyla konuşan fenomen ise kuaförde saçlarının yanması nedeniyle geç kaldığını söyledi.
Kaynak: Okan Mermer
Netflix'in yıldızları buluşturan davetinde Bahar Candan'ın kapıda kaldığı iddia edildi.
Kapıda bekleyen Bahar Candan, kuaförde saçlarının yandığını ve bu yüzden geç kaldığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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