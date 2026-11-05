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Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı'sı Okan Yalabık'ın Netflix Davetindeki Son Hali Gündem Oldu!

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı'sı Okan Yalabık'ın Netflix Davetindeki Son Hali Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 23:31
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Hatırla Sevgili'den Muhteşem Yüzyıl'a uzanan kariyerinde pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Okan Yalabık, bu kez son görünümüyle dikkat çekti. Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına katılan oyuncunun davetten fotoğrafı gündeme geldi. Yalabık'ın yıllar önce canlandırdığı Pargalı İbrahim Paşa karakteriyle bugünkü hali yeniden yan yana geldi.

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Okan Yalabık, romantik komediden dönem dizilerine uzanan kariyerinde birbirinden farklı roller üstlendi.

Okan Yalabık, romantik komediden dönem dizilerine uzanan kariyerinde birbirinden farklı roller üstlendi.

Televizyon izleyicisinin Serseri'deki Ömer ve Hatırla Sevgili'deki Necdet karakterleriyle tanıdığı Okan Yalabık, yıllar içinde pek çok sevilen yapımda rol aldı. Kariyerinin en çok hatırlanan karakterlerinden biri ise Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Pargalı İbrahim Paşa oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın yakınındaki en güçlü isimlerden birinin yükselişini ve düşüşünü ekrana taşıyan oyuncu, bu rolle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Yalabık, Hekimoğlu'nda ise bambaşka bir karakterle karşımıza çıktı.

Dijital platformlarda da projelerini sürdüren oyuncunun yakın dönem işleri arasında Netflix dizisi Kasaba bulunuyor.

Netflix'in 10. yıl davetine katılan oyuncunun son hali gündeme geldi.

Netflix'in 10. yıl davetine katılan oyuncunun son hali gündeme geldi.

Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında pek çok ünlü isim bir araya geldi. Davete katılan Okan Yalabık da son görünümüyle dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı.

Siyah tişörtünü koyu renkli, fermuarlı bir ceketle tamamlayan Yalabık, gece için sade bir kombin tercih etti. Sakalsız ve değişen görünümü paylaşılan karelerde öne çıkan detaylar oldu.

Muhteşem Yüzyıl dönemindeki sakallı Pargalı İbrahim Paşa görünümüyle hafızalara kazınan Yalabık'ın bugünkü fotoğrafı, yıllar içindeki değişimini de yeniden gündeme taşıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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