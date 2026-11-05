Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı'sı Okan Yalabık'ın Netflix Davetindeki Son Hali Gündem Oldu!

Televizyon izleyicisinin Serseri'deki Ömer ve Hatırla Sevgili'deki Necdet karakterleriyle tanıdığı Okan Yalabık, yıllar içinde pek çok sevilen yapımda rol aldı. Kariyerinin en çok hatırlanan karakterlerinden biri ise Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Pargalı İbrahim Paşa oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın yakınındaki en güçlü isimlerden birinin yükselişini ve düşüşünü ekrana taşıyan oyuncu, bu rolle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Yalabık, Hekimoğlu'nda ise bambaşka bir karakterle karşımıza çıktı.

Dijital platformlarda da projelerini sürdüren oyuncunun yakın dönem işleri arasında Netflix dizisi Kasaba bulunuyor.