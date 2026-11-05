Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı'sı Okan Yalabık'ın Netflix Davetindeki Son Hali Gündem Oldu!
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Hatırla Sevgili'den Muhteşem Yüzyıl'a uzanan kariyerinde pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Okan Yalabık, bu kez son görünümüyle dikkat çekti. Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına katılan oyuncunun davetten fotoğrafı gündeme geldi. Yalabık'ın yıllar önce canlandırdığı Pargalı İbrahim Paşa karakteriyle bugünkü hali yeniden yan yana geldi.
Okan Yalabık, romantik komediden dönem dizilerine uzanan kariyerinde birbirinden farklı roller üstlendi.
Netflix'in 10. yıl davetine katılan oyuncunun son hali gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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