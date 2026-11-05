Netflix Davetine Katılan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Uyumlu Tarzlarıyla Gecenin Yıldızı Oldu!

Oyunculuk kariyerlerinin yanında birliktelikleriyle de adlarından söz ettiren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir törenle evlendi. Çiftin nikahından paylaşılan kareler, o dönemde magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Evliliklerinin ardından anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, Nisan 2025'te oğulları Fikret Hakan'a kavuştu. Ailelerine katılan minik üyeyle yeni bir döneme adım atan Deniz ve Yıldırım, zaman zaman oğullarıyla geçirdikleri anları da takipçileriyle paylaşıyor.

Bir yandan meslek hayatlarını sürdüren çift, diğer yandan aile hayatından verdikleri samimi karelerle ilgi görüyor. Bu kez birlikte karşımıza çıktıkları adres ise Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlaması oldu.