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Netflix Davetine Katılan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Uyumlu Tarzlarıyla Gecenin Yıldızı Oldu!

Netflix Davetine Katılan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Uyumlu Tarzlarıyla Gecenin Yıldızı Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 22:58
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Roma'daki nikahlarının ardından oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, magazinin ilgiyle takip edilen çiftlerinden. Birlikte katıldıkları davetlerde de dikkat çeken ikili, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında boy gösterdi. Siyah kombinleriyle uyumu yakalayan çift, gecenin yıldızları arasında yer aldı.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da evlenmiş, ardından oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına almıştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da evlenmiş, ardından oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına almıştı.

Oyunculuk kariyerlerinin yanında birliktelikleriyle de adlarından söz ettiren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir törenle evlendi. Çiftin nikahından paylaşılan kareler, o dönemde magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Evliliklerinin ardından anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, Nisan 2025'te oğulları Fikret Hakan'a kavuştu. Ailelerine katılan minik üyeyle yeni bir döneme adım atan Deniz ve Yıldırım, zaman zaman oğullarıyla geçirdikleri anları da takipçileriyle paylaşıyor.

Bir yandan meslek hayatlarını sürdüren çift, diğer yandan aile hayatından verdikleri samimi karelerle ilgi görüyor. Bu kez birlikte karşımıza çıktıkları adres ise Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlaması oldu.

Netflix davetine siyah kombinlerle katılan çiftin uyumu çok beğenildi.

Ünlü isimleri bir araya getiren gecede Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım da birlikte objektif karşısına geçti. Davet için ikisi de siyahı tercih eden çift, birbirini tamamlayan görünümleriyle dikkat çekti.

Aynı rengin etrafında buluşan kombinleri, ikilinin davet şıklığını ortak bir çizgide birleştirdi. Yan yana verdikleri pozlarda öne çıkan detay da bu uyum oldu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, siyahın sade ve güçlü etkisini birlikte taşıyarak gecenin dikkat çeken çiftleri arasında yer aldı. Tarzları çok beğenilen ikili, davetin yıldızlarından oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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