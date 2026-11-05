Netflix Davetine Katılan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Uyumlu Tarzlarıyla Gecenin Yıldızı Oldu!
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Roma'daki nikahlarının ardından oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, magazinin ilgiyle takip edilen çiftlerinden. Birlikte katıldıkları davetlerde de dikkat çeken ikili, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında boy gösterdi. Siyah kombinleriyle uyumu yakalayan çift, gecenin yıldızları arasında yer aldı.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da evlenmiş, ardından oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına almıştı.
Netflix davetine siyah kombinlerle katılan çiftin uyumu çok beğenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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