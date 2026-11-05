Eda Taşpınar'ın 94 Yaşındaki Büyükannesiyle Hamamdan Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu!

Moda dünyasından cemiyet hayatına uzanan kariyeriyle tanınan Eda Taşpınar, alışılmışın dışına çıkan kombinleriyle adından söz ettiriyor. London College of Fashion'da başladığı moda eğitimini Central Saint Martins'de sürdüren Taşpınar, Vivienne Westwood, Stella McCartney ve Max Mara gibi markalar için çalıştı. Bir dönem Trendikon programını da sunan ünlü isim, cesur ve deneysel giyim tercihleriyle davetlerin en çok fotoğraflanan isimleri arasında yer aldı.

Sosyal medyada ise stilinin yanında seyahatlerinden paylaştığı karelerle öne çıkıyor. Özellikle yaz aylarında Yunanistan'dan yaptığı paylaşımlar, güneşlenme pozları ve bronz teni, Taşpınar'ın magazin gündeminde sık sık yer bulmasını sağlıyor.