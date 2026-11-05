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Eda Taşpınar'ın 94 Yaşındaki Büyükannesiyle Hamamdan Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu!

Eda Taşpınar'ın 94 Yaşındaki Büyükannesiyle Hamamdan Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 22:16
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Kendine özgü tarzı, bronz teni ve tatil paylaşımlarıyla sık sık karşımıza çıkan Eda Taşpınar, bu kez büyükannesiyle gündemde. İstanbul'da tarihi bir hamama giden Taşpınar, 94 yaşındaki büyükannesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. İkilinin el ele tutuştuğu kareye, Taşpınar'ın sevgi dolu notu eşlik etti.

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Eda Taşpınar, yıllardır kendine özgü tarzı ve tatil paylaşımlarıyla magazinin dikkat çeken isimlerinden biri.

Eda Taşpınar, yıllardır kendine özgü tarzı ve tatil paylaşımlarıyla magazinin dikkat çeken isimlerinden biri.

Moda dünyasından cemiyet hayatına uzanan kariyeriyle tanınan Eda Taşpınar, alışılmışın dışına çıkan kombinleriyle adından söz ettiriyor. London College of Fashion'da başladığı moda eğitimini Central Saint Martins'de sürdüren Taşpınar, Vivienne Westwood, Stella McCartney ve Max Mara gibi markalar için çalıştı. Bir dönem Trendikon programını da sunan ünlü isim, cesur ve deneysel giyim tercihleriyle davetlerin en çok fotoğraflanan isimleri arasında yer aldı.

Sosyal medyada ise stilinin yanında seyahatlerinden paylaştığı karelerle öne çıkıyor. Özellikle yaz aylarında Yunanistan'dan yaptığı paylaşımlar, güneşlenme pozları ve bronz teni, Taşpınar'ın magazin gündeminde sık sık yer bulmasını sağlıyor.

Bu kez 94 yaşındaki büyükannesiyle hamam keyfini paylaştı.

Bu kez 94 yaşındaki büyükannesiyle hamam keyfini paylaştı.

Eda Taşpınar, İstanbul'a dönüşünün ardından büyükannesiyle tarihi bir hamama gitti. Birlikte geçirdikleri günden bir kareyi de sosyal medya hesabında yayımladı.

Başlarına ve vücutlarına beyaz havlular sararak yan yana oturan ikilinin paylaşımı dikkat çekti. Taşpınar, İngilizce yazdığı notta büyükannesinden “94 yaşındaki harika büyükannem” ve “Havalı büyükannem” sözleriyle bahsetti.

Tatil ve moda paylaşımlarıyla takip ettiğimiz Taşpınar'ın bu kez büyükannesiyle geçirdiği zamanı paylaşması magazin gündemine taşındı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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