Eda Taşpınar'ın 94 Yaşındaki Büyükannesiyle Hamamdan Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu!
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Kendine özgü tarzı, bronz teni ve tatil paylaşımlarıyla sık sık karşımıza çıkan Eda Taşpınar, bu kez büyükannesiyle gündemde. İstanbul'da tarihi bir hamama giden Taşpınar, 94 yaşındaki büyükannesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. İkilinin el ele tutuştuğu kareye, Taşpınar'ın sevgi dolu notu eşlik etti.
Eda Taşpınar, yıllardır kendine özgü tarzı ve tatil paylaşımlarıyla magazinin dikkat çeken isimlerinden biri.
Bu kez 94 yaşındaki büyükannesiyle hamam keyfini paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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