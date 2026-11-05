Fenomen Çift Nur ve Ertuğrul Can Boşanma Kararı Aldıklarını Açıkladı: Paylaşımları Gündem Oldu!

Çift, yaptığı ortak açıklamada kararı şu sözlerle duyurdu:

'Sizlerle hayatımıza dair önemli bir kararı paylaşmak istiyoruz. Ertuğrul ile evliliğimizi sonlandırma ve yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Henüz resmi olarak boşanmış değiliz ancak bu yönde bir süreç içerisindeyiz.'

Açıklamanın devamında bugüne kadar takipçileriyle birçok güzel anıyı paylaştıklarını, bu nedenle hayatlarındaki bu değişikliği de paylaşmak istediklerini belirten çift, sürecin en önemli konusunun çocuklarının huzuru ve mutluluğu olduğunu vurguladı. Karar ne olursa olsun anne ve baba olarak çocuklarının yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen çift, takipçilerinden şunu rica etti:

'Sizlerden en büyük ricamız, özellikle çocuklarımızı düşünerek bu sürece saygı göstermeniz ve kırıcı yorumlardan kaçınmanız.'

Çift, açıklamasını her ayrılığın bir suçlusu olmak zorunda olmadığı, her bitişin herkes tarafından bilinmesi gereken bir hikâyesi olmak zorunda olmadığı mesajıyla tamamladı. Bugüne kadar gösterilen sevgi ve desteğin bu süreçte de anlayışa dönüşmesini dilediklerini belirten çift, anlayış ve hassasiyet için teşekkür etti.