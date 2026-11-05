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Fenomen Çift Nur ve Ertuğrul Can Boşanma Kararı Aldıklarını Açıkladı: Paylaşımları Gündem Oldu!

Fenomen Çift Nur ve Ertuğrul Can Boşanma Kararı Aldıklarını Açıkladı: Paylaşımları Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 18:46
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Sosyal medyada paylaştıkları videolarla 1 milyon takipçiye ulaşan çift Nur ve Ertuğrul Can, ayrılma kararı aldıklarını duyurdu. Ortak bir açıklama yapan çift, henüz resmi olarak boşanmadıklarını ancak bu yönde bir süreç içinde olduklarını belirtti. Çocukları için hassasiyet isteyen çiftin açıklaması ve Nur Can'ın kararın ardından paylaştığı duygusal video kısa sürede gündem oldu.

Gelin, çiftin açıklamalarına ve paylaşımlarına birlikte bakalım.

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Nur ve Ertuğrul Can, sosyal medya videolarıyla 1 milyon takipçiye ulaştı.

Nur ve Ertuğrul Can, sosyal medya videolarıyla 1 milyon takipçiye ulaştı.

Nur ve Ertuğrul Can, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolarla 1 milyon takipçiye ulaşan bir içerik üreticisi çift. İkiz çocukları bulunan Can çifti, hayatlarına dair paylaşımlarıyla tanınıyor.

Çiftin boşanma kararı almaları, takipçileri arasında kısa sürede gündem oldu. Nur Can'ın içerik üreticisi olarak paylaştığı videolar ve çiftin birlikte yer aldığı kareler, ayrılık haberinin ardından yeniden konuşulmaya başladı.

Çift, ortak açıklamayla boşanma sürecinde olduklarını duyurdu.

Çift, ortak açıklamayla boşanma sürecinde olduklarını duyurdu.

Çift, yaptığı ortak açıklamada kararı şu sözlerle duyurdu:

'Sizlerle hayatımıza dair önemli bir kararı paylaşmak istiyoruz. Ertuğrul ile evliliğimizi sonlandırma ve yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Henüz resmi olarak boşanmış değiliz ancak bu yönde bir süreç içerisindeyiz.'

Açıklamanın devamında bugüne kadar takipçileriyle birçok güzel anıyı paylaştıklarını, bu nedenle hayatlarındaki bu değişikliği de paylaşmak istediklerini belirten çift, sürecin en önemli konusunun çocuklarının huzuru ve mutluluğu olduğunu vurguladı. Karar ne olursa olsun anne ve baba olarak çocuklarının yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen çift, takipçilerinden şunu rica etti:

'Sizlerden en büyük ricamız, özellikle çocuklarımızı düşünerek bu sürece saygı göstermeniz ve kırıcı yorumlardan kaçınmanız.'

Çift, açıklamasını her ayrılığın bir suçlusu olmak zorunda olmadığı, her bitişin herkes tarafından bilinmesi gereken bir hikâyesi olmak zorunda olmadığı mesajıyla tamamladı. Bugüne kadar gösterilen sevgi ve desteğin bu süreçte de anlayışa dönüşmesini dilediklerini belirten çift, anlayış ve hassasiyet için teşekkür etti.

Nur Can, kararla ilgili duygusal bir video ve not paylaştı.

Nur Can, boşanma kararının ardından çektikleri bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Nur Can'ın gözyaşlarına hâkim olamadığı, eşinin de ona destek olmaya çalıştığı görüldü.

Kararı saygı çerçevesinde aldıklarını belirten Nur Can, paylaşımına düştüğü notta boşanma kararlarının bile 'güle ağlaya' geldiğini, her boşanan çiftin birbirine nefret dolu sözler söyleyerek ayrılmadığını yazdı. Videoyu izledikçe gülümsediğini söyleyen Nur Can, bir yanının buruk olsa da kimsenin kimseye nefreti ya da ihaneti olmadığı için şükrettiğini ifade etti. Nur Can'a göre en azından saygılı kalabilmeleri daha iyiydi. İyi arkadaş olduklarını, boşanma kararını verirken bile içleri burukken birbirlerini güldürmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Haberlere göre çiftin etkileşim almak için böyle bir olayla gündeme geldiği de ileri sürüldü. Haklarındaki bu yorumlara tepki gösteren Nur Can ise şöyle sitem etti:

'İki kuruş para için, iki gün etkileşim uğruna 5 senemi atar mıyım? İki çocuğumu bu hale getirir miyim?'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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