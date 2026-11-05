Fenomen Çift Nur ve Ertuğrul Can Boşanma Kararı Aldıklarını Açıkladı: Paylaşımları Gündem Oldu!
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Sosyal medyada paylaştıkları videolarla 1 milyon takipçiye ulaşan çift Nur ve Ertuğrul Can, ayrılma kararı aldıklarını duyurdu. Ortak bir açıklama yapan çift, henüz resmi olarak boşanmadıklarını ancak bu yönde bir süreç içinde olduklarını belirtti. Çocukları için hassasiyet isteyen çiftin açıklaması ve Nur Can'ın kararın ardından paylaştığı duygusal video kısa sürede gündem oldu.
Gelin, çiftin açıklamalarına ve paylaşımlarına birlikte bakalım.
Nur ve Ertuğrul Can, sosyal medya videolarıyla 1 milyon takipçiye ulaştı.
Çift, ortak açıklamayla boşanma sürecinde olduklarını duyurdu.
Nur Can, kararla ilgili duygusal bir video ve not paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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