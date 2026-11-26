Müzik Dünyasının Acı Kaybı! Duran Duran'ın Gitaristi Andy Taylor Hayatını Kaybetti
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80'li yıllara damga vuran İngiliz müzik grubu Duran Duran'dan acı haber geldi. Grubun unutulmaz gitaristi Andy Taylor, 65 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir prostat kanseriyle mücadele eden ünlü müzisyenin ölüm haberini ailesi ve grup arkadaşları duyurdu.
Duran Duran'ın gitaristi Andy Taylor 65 yaşında hayatını kaybetti.
Andy Taylor hastalığını 2022 yılında açıklamıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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