Özcan Deniz'in Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı: Aylık Geliri 500 Bin TL, Adına Kayıtlı 7-8 Gayrimenkul Var
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Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Özcan Deniz'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Deniz, ifadesinde yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yaptığını, aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu, adına kayıtlı 7-8 gayrimenkul ve 1 araç bulunduğunu söyledi. Ünlü isim ayrıca kalp rahatsızlığı nedeniyle raporlu ilaç kullandığını belirtti, yasaklı madde kullanmadığını, satmadığını ve satışına aracılık etmediğini söyleyerek suçlamayı kabul etmediğini bildirdi.
Özcan Deniz savcılık ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi.
Deniz, kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve yasaklı madde kullanmadığını belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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