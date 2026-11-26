Özcan Deniz, yasaklı madde kullanmadığını ve bu maddeleri kullananlarla aynı ortamda bulunmadığını söyledi:

“Ben kesinlikle yasaklı madde kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım.”

Şarkıcı, madde satan ya da bu konuda aracılık yapan kişilerle de bağlantısı olmadığını belirtti:

“Yasaklı madde satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı.”

Deniz, yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığı bulunduğunu, raporlu ilaçlarını kullandığını da ifadesine ekledi. Gözaltına alınmasının kendisini çok üzdüğünü söyleyen ünlü isim, verdiği kan ve saç tahlillerinin sonucunda durumun ortaya çıkacağından emin olduğunu belirtti:

“Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür. Vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim.”

İfadesinin sonunda ise suçlamayı kabul etmediğini söyledi:

“Ben kesinlikle yasaklı madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”