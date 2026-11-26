Her ayrılık bir infaz değildir!

Ayrılık her zaman taraflardan birinin diğerini vurmasıyla gerçekleşmez...

Hayatın görünmez duvarları vardır ve bazen de hiç esnemeyen kuralları. İşte bu yüzden insanlar birbirini çok severken de “elveda” demek zorunda kalabilirler.

Bu ayrılık şeklinde unutmak, unutabilmek nispeten sancılı bir hâl alır.

İlaçları nasıl kullanmamız gerektiğini anlatan prospektüsler gibi unutmanın da şöyle bir prospektüsü olsaydı.