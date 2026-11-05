Yaş Sorusu Yönelten Muhabire Pınar Deniz'den Had Bildiren Yanıt!
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Oyunculuğu ve özel hayatıyla adından söz ettiren Pınar Deniz, yeni projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kaan Yıldırım ile evliliğinden Fikret Hakan adında bir oğlu olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutladı. Muhabirlerle sohbet eden Deniz'in yaşlanmakla ilgili soruya verdiği yanıt ise dikkat çekti.
Yargı'nın Ceylin'i olarak hafızalara kazınan Pınar Deniz, özel hayatında da yeni bir döneme adım attı.
Annelik molasının ardından hem sinema hem de televizyon için yeni projelerle anlaştı.
33 yaşına giren Pınar Deniz'in, muhabirin yaşlanma sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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