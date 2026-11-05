Yaş Sorusu Yönelten Muhabire Pınar Deniz'den Had Bildiren Yanıt!

Vatanım Sensin dizisindeki Yıldız karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Pınar Deniz, ardından Aşk 101 ve Aktris gibi yapımlarda farklı rollerle izleyici karşısına çıktı. Kariyerinin en çok konuşulan işlerinden biri ise Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştığı Yargı oldu. Dizide hayat verdiği avukat Ceylin karakteri, oyuncunun popülerliğini daha da artırdı.

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikteliğini Eylül 2024'te Roma'da gerçekleşen bir nikahla evliliğe taşıyan Deniz, 2025'te oğlu Fikret Hakan'ı kucağına aldı. Annelikle birlikte bir süre setlere ara veren oyuncu, zaman zaman aile hayatından paylaştığı karelerle de gündeme geldi.