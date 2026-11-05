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Yaş Sorusu Yönelten Muhabire Pınar Deniz'den Had Bildiren Yanıt!

Yaş Sorusu Yönelten Muhabire Pınar Deniz'den Had Bildiren Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 17:14
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Oyunculuğu ve özel hayatıyla adından söz ettiren Pınar Deniz, yeni projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kaan Yıldırım ile evliliğinden Fikret Hakan adında bir oğlu olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutladı. Muhabirlerle sohbet eden Deniz'in yaşlanmakla ilgili soruya verdiği yanıt ise dikkat çekti.

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Yargı'nın Ceylin'i olarak hafızalara kazınan Pınar Deniz, özel hayatında da yeni bir döneme adım attı.

Yargı'nın Ceylin'i olarak hafızalara kazınan Pınar Deniz, özel hayatında da yeni bir döneme adım attı.

Vatanım Sensin dizisindeki Yıldız karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Pınar Deniz, ardından Aşk 101 ve Aktris gibi yapımlarda farklı rollerle izleyici karşısına çıktı. Kariyerinin en çok konuşulan işlerinden biri ise Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştığı Yargı oldu. Dizide hayat verdiği avukat Ceylin karakteri, oyuncunun popülerliğini daha da artırdı.

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikteliğini Eylül 2024'te Roma'da gerçekleşen bir nikahla evliliğe taşıyan Deniz, 2025'te oğlu Fikret Hakan'ı kucağına aldı. Annelikle birlikte bir süre setlere ara veren oyuncu, zaman zaman aile hayatından paylaştığı karelerle de gündeme geldi.

Annelik molasının ardından hem sinema hem de televizyon için yeni projelerle anlaştı.

Annelik molasının ardından hem sinema hem de televizyon için yeni projelerle anlaştı.

Pınar Deniz'in mesleğine dönüşündeki ilk adresi, Nuri Bilge Ceylan'ın Yorgun Güneş filmi oldu. Oyuncunun televizyon ekranına dönüş için anlaştığı proje ise NOW için hazırlanan Şapkacı Kadınlar. Deniz'in, iki yıl önce de kendisine teklif edilen diziyi o dönemde bebek beklediği için kabul edemediği belirtildi.

O3 Medya imzalı dönem dizisinde Ayşe karakterini canlandıracak olan oyuncu, başrolü Selahattin Paşalı ile paylaşacak. Paşalı'nın Rıza rolünü üstlendiği yapım, uluslararası pazara The Hatmaker adıyla tanıtıldı. Daha önce Aşk 101'de aynı kadroda buluşan ikili, yeni projelerinin tanıtımı için Cannes'daki MIPCOM Fuarı'na da katıldı.

33 yaşına giren Pınar Deniz'in, muhabirin yaşlanma sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Yeni yaşını renkli balonlarla kutlayan Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımına “Sevgili 33! Nasıl girersen öyle gidermiş. Yap şovunu” notunu ekledi. Eşi Kaan Yıldırım da oğullarının yer aldığı bir aile fotoğrafıyla oyuncunun doğum gününü kutladı.

Muhabirlerle sohbetinde yeni yaşı da gündeme gelen Deniz'e, “Yaşlanmak sizi korkutuyor mu?” sorusu yöneltildi. Oyuncu ise şu yanıtı verdi:

“Öyle bir korku yaşamıyorum açıkçası ama çok da yaşlı sayılabilecek bir yaş değil öncelikle.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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