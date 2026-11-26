Tarihi gece Fenerbahçe için galibiyetle de tamamlandı ve sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'nin 56. dakikada attığı golle Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek puanını 8'e yükseltti. Maçın ardından konuşan Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi hedefinin netliğini hissettirdiklerini belirtti ve oyuncularının ilk dakikadan son ana kadar gösterdiği iradeyi övdü. Rakip takımın başındaki Arda Turan için de çok iyi bir teknik adam değerlendirmesinde bulunan Belözoğlu, Shakhtar'ın savaşın gölgesinde genç oyuncularla zor bir mücadele verdiğine değindi.