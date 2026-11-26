Emre Belözoğlu Londra'daki Zafer Gecesinde Fenerbahçe Tarihine Geçmeyi Başardı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba gecesi Londra'daki Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu için bu mücadelenin yıllar öncesine uzanan ayrı bir anlamı vardı. 46 yaşındaki teknik adam, kulübün Devler Ligi geçmişinde daha önce kimsenin adının yazmadığı bir sayfa açtı.
Belözoğlu kulüp tarihinde bir ilke imza attı.
Hikaye 2008-2009 sezonunda başlamıştı.
“Fenerbahçe'nin buralarda olması Fenerbahçe'ye yakışıyor.”
Belözoğlu oyuncularına sahip çıkılmasını istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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