Waring, kendi sitesi UFO Sightings Daily'de yayımladığı yazıya 'Proof of ancient alien civilization on Mars in NASA rover photo' (NASA aracının fotoğrafında Mars'ta antik bir uzaylı uygarlığının kanıtı) başlığını attı. Perseverance'ın 2022'de çektiği panoramada Alagnak adlı kayalık çıkıntıyı işaret eden araştırmacı, tepede 'kerpiç bir evi andıran' yedi fit boyunda bir kapı bulunduğunu öne sürdü.

İddia bununla da kalmadı. Waring, görüntüde devrilmiş yeşilimsi mavi bir 'uzaylı tanrı' heykeli olduğunu, çevreye de tüp, alet, kemik ve heykel benzeri nesnelerin saçıldığını savundu. Gerekçesi ise tek bir cümleydi: 'Tek bir nesne olsaydı olağandışı bir tesadüf olabilirdi.'