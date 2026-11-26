NASA'nın Mars Fotoğrafındaki 'Kapı' ve 'Heykel' İddiası: Gizemli Yapının Ne Olduğu Ortaya Çıktı
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Mars'taki kayalıklarda uygarlık izi arayan bir UFO araştırmacısı, NASA'nın Perseverance aracının fotoğrafında 'antik bir yapı' gördüğünü öne sürdü. Scott C. Waring'e göre Jezero Krateri'ndeki panoramada yedi fit (yaklaşık 2,1 metre) yüksekliğinde bir kapı, devrilmiş bir heykel ve araç gereç kalıntıları var. Oysa NASA'nın benzer iddialara daha önce verdiği yanıt, bu tür 'yapıların' doğal kaya oluşumlarından ibaret olduğunu gösteriyor.
Kaynak: Daily Mail
UFO araştırmacısı Scott C. Waring, Perseverance'ın panoramasında 'antik bir uygarlığın kanıtı' bulduğunu savundu.
Fotoğraf, bir zamanlar göl olan Jezero Krateri'nin milyarlarca yıllık nehir deltasında çekildi.
NASA, 2022'de Curiosity'nin 'kapı' görüntüsünü açıkladı: Bu çatlaklar Dünya'da da Mars'ta da kayalarda çok yaygın.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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