Çölde Bulduğu Taş Her Şeyi Değiştirdi: Mars'ın 4,1 Milyar Yıllık Sırrını Çözdü
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2022 yılında Mali'de Sahra Çölü'nde bulunan ve başlangıçta sıradan bir Mars meteoriti sanılan Teghaza 001, yeni bir çalışmayla bambaşka bir sırrını ortaya çıkardı. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre taş, Mars'ın en erken dönemine ait bir kabuk parçası ve en az 4,1 milyar yıllık.
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Sahra'da dört yıl önce bulunan taşın Mars kökenli olduğu ve en az 4,1 milyar yıllık olduğu belirlendi.
Bulunan Mars meteoritlerinin çoğu genç olduğundan bu taş, gezegenin ilk dönemine açılan ender bir pencere sunuyor.
Taştaki izler, Mars'ın erken döneminde kayaların suyla temas ettiğine işaret ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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