Çölde Bulduğu Taş Her Şeyi Değiştirdi: Mars'ın 4,1 Milyar Yıllık Sırrını Çözdü

Teghaza 001, 2022'de Mali'nin kuzeyinde meteor avcıları tarafından bulunan sekiz parçadan oluşuyor. Toplam kütlesi 798,5 gram olan parçaların en büyüğü 442 gram ağırlığında ve yaklaşık 10 santimetre boyutunda. Başlangıçta Mars meteoritlerinin en yaygın türü olan şergottit olarak sınıflandırılan taşı, NASA Jet Propulsion Laboratory'den araştırmacı Yang Liu yakından incelemeye karar verdi. Liu, meteoritin ancak dikkatle incelendiğinde gerçekten benzersiz olduğunun anlaşıldığını belirtiyor.

Ekip taşın içindeki zirkon kristallerini uranyum-kurşun yöntemiyle tarihlendirdi ve yaklaşık 4,11 milyar yıllık bir yaş buldu. Rubidyum-stronsiyum analizi de yaklaşık 4,24 milyar yıllık, daha az kesin ama uyumlu bir sonuç verdi.