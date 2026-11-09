Ülkelerini Büyütmek İçin Denizi Dolduruyorlar: Okyanustan Toprak Kazanıyorlar
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Pasifik'teki küçük ada ülkesi Tuvalu, ana adasının yükselen dalgaların altında kalmaması için denizden toprak kazanıyor. Bir atol lagününden çıkarılan beyaz kum, kıyıya taşınarak yeni kara alanlarına dönüşüyor. Çalışmanın sonunda ana adaya yaklaşık 21 hektar kara eklenmiş olacak.
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Tuvalu, lagün tabanından çıkarılan beyaz kumla denizden yeni kara parçaları kazanıyor.
Ortalama yüksekliği deniz seviyesinden yalnızca 2 metre olan ülkenin çevresinde deniz 30 yılda yaklaşık 15 santim yükseldi.
30 ülkenin temsilcisi, COP31 hazırlık toplantısı öncesinde Funafuti'de toprak kazanma çalışmasını yakından izledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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