Ülkelerini Büyütmek İçin Denizi Dolduruyorlar: Okyanustan Toprak Kazanıyorlar

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Tuvalu, iklim değişikliğine en açık ülkelerden biri. Toplam kara yüzölçümü yalnızca 26 kilometrekare, yani büyük bir havalimanının yaklaşık iki katı.

NASA araştırmacılarına göre 2023'e kadar geçen üç on yılda Tuvalu çevresinde deniz seviyesi yaklaşık 15 santim yükseldi. Bu, küresel ortalamanın iki katı hız anlamına geliyor. İklim değişikliği departmanı başkanı Jamie Ovia, 2050'ye kadar beklenen 30 santimlik ek yükselişin geçmişte yüz yılda bir görülen sellerden çok daha büyük taşkınlara yol açabileceğini belirtti.