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Ülkelerini Büyütmek İçin Denizi Dolduruyorlar: Okyanustan Toprak Kazanıyorlar

Ülkelerini Büyütmek İçin Denizi Dolduruyorlar: Okyanustan Toprak Kazanıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 12:32
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Pasifik'teki küçük ada ülkesi Tuvalu, ana adasının yükselen dalgaların altında kalmaması için denizden toprak kazanıyor. Bir atol lagününden çıkarılan beyaz kum, kıyıya taşınarak yeni kara alanlarına dönüşüyor. Çalışmanın sonunda ana adaya yaklaşık 21 hektar kara eklenmiş olacak.

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Tuvalu, lagün tabanından çıkarılan beyaz kumla denizden yeni kara parçaları kazanıyor.

Tuvalu, lagün tabanından çıkarılan beyaz kumla denizden yeni kara parçaları kazanıyor.

Başkent Funafuti'de yürütülen çalışmanın son aşaması, 6 hektarlık bir alanı kapsıyor. Proje yöneticisi Alan Resture'ye göre bu aşama, kısa süre içinde ana adaya yaklaşık 21 hektar toprak ekleyecek üç çalışmanın sonuncusu.

Donor fonlarıyla finanse edilen çalışmaların maliyeti yaklaşık 50 milyon dolar. Bu tutar, deniz duvarları ve kara parçasını koruyan bariyerlerin yapımını da kapsıyor.

Ortalama yüksekliği deniz seviyesinden yalnızca 2 metre olan ülkenin çevresinde deniz 30 yılda yaklaşık 15 santim yükseldi.

Ortalama yüksekliği deniz seviyesinden yalnızca 2 metre olan ülkenin çevresinde deniz 30 yılda yaklaşık 15 santim yükseldi.

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Tuvalu, iklim değişikliğine en açık ülkelerden biri. Toplam kara yüzölçümü yalnızca 26 kilometrekare, yani büyük bir havalimanının yaklaşık iki katı.

NASA araştırmacılarına göre 2023'e kadar geçen üç on yılda Tuvalu çevresinde deniz seviyesi yaklaşık 15 santim yükseldi. Bu, küresel ortalamanın iki katı hız anlamına geliyor. İklim değişikliği departmanı başkanı Jamie Ovia, 2050'ye kadar beklenen 30 santimlik ek yükselişin geçmişte yüz yılda bir görülen sellerden çok daha büyük taşkınlara yol açabileceğini belirtti.

30 ülkenin temsilcisi, COP31 hazırlık toplantısı öncesinde Funafuti'de toprak kazanma çalışmasını yakından izledi.

30 ülkenin temsilcisi, COP31 hazırlık toplantısı öncesinde Funafuti'de toprak kazanma çalışmasını yakından izledi.

6 Ekim'de Funafuti'ye gelen 30 ülkenin temsilcisi, lagün kumunun denizden toprak kazanmak için kullanıldığını yakından izledi. Etkinlik, Kasım'da Türkiye'de düzenlenecek BM iklim zirvesi COP31'in hazırlık toplantısı olan pre-COP'tan hemen önce yapıldı. Dışişleri Bakanı Paulson Panapa konuklara 'Ön cephe toprağında duruyorsunuz' dedi.

Başbakan Feleti Teo ise küresel ısınmanın sınırlanması çabalarına dikkat çekerek, derecenin her bir kesrinin önemli olduğunu söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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