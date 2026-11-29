İptalin ardından satıcı mağaza, platformun mesajlaşma sistemi üzerinden Şahin'e ulaştı. Mesajda müşteriden aynı fiyattan bir daha sipariş vererek boş yere vakit kaybetmemesi istendi. Satıcı mesajının devamında şu uyarıyı yaptı:

'Aynı durumu yaparsanız farklı ürün yollanacak kargoya, bilginiz olsun.'

Şahin, satıcının üslubunu tehditkâr ve suçlayıcı bulduğunu belirtti. Alışveriş yapmaktan başka bir şey yapmadığını söyleyen Şahin, platforma da müşterisini korumayacaksa neden yeniden tercih edilmesi gerektiğini sordu.