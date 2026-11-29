PS5 Pro Siparişi İptal Edilen Müşteriye Gelen Satıcı Mesajına Bakanlıktan Yanıt: "Burası Vice City Değil"
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Bir e ticaret sitesinden PS5 Pro sipariş eden Burak Şahin, siparişi iptal edildikten sonra satıcıdan beklemediği bir mesaj aldı. Şahin yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaşarak hem satıcının üslubuna hem de platforma tepki gösterdi. Paylaşımın ardından Ticaret Bakanlığı cephesinden de yanıt geldi.
Sipariş 33 dakika sonra iptal edildi.
Satıcı iptalin ardından müşteriye uyarı gönderdi.
"Burası Vice City değil."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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