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İstanbul'da Bir Bardak Çaya 500 Lira İstediler: Ticaret Bakanlığı Devreye Girdi

İstanbul'da Bir Bardak Çaya 500 Lira İstediler: Ticaret Bakanlığı Devreye Girdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 18:45
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İstanbul Beyoğlu'nda bir kafede iki çay ve iki sıcak çikolata içen müşteri, önüne gelen 2 bin 800 liralık hesapla karşılaştı. Fişe göre bir bardak çay 500, bir fincan sıcak çikolata 900 liraydı; paylaşım kısa sürede tepki toplayınca Ticaret Bakanlığı'ndan da ses geldi.

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Fişte iki çay için 1.000, iki sıcak çikolata için 1.800 lira yazıyordu.

Fişte iki çay için 1.000, iki sıcak çikolata için 1.800 lira yazıyordu.

Beyoğlu'ndaki bir kafede 9 Kasım gecesi saat 22.57'de kesilen fiş, sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede yayıldı. Fişte iki adet 'Turkish Tea' kaleminin her biri 500 lira, iki adet 'Winter Hot Chocolate' kaleminin her biri 900 lira olarak görünüyor. Toplam tutar 2 bin 800 lirayı buldu; bunun 254,55 lirası yüzde 10 oranındaki KDV.

Hesabı paylaşan müşterinin kimliği haberlerde yer almıyor. İşletmenin adı da fişteki bilgiler karartıldığı için görünmüyor, yalnızca Beyoğlu'ndaki bir kafe olduğu biliniyor.

Paylaşım binlerce etkileşim aldı, yüzlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar turistik bölgelerdeki fiyatları eleştirdi ve Ticaret Bakanlığı'nı işletmeyi denetlemeye çağırdı.

Bakanlığın basın müşaviri Bekir Kaplan, fişi paylaşan vatandaşın CİMER'e başvurmasını istedi.

Bakanlığın basın müşaviri Bekir Kaplan, fişi paylaşan vatandaşın CİMER'e başvurmasını istedi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, paylaşımın altına resmî hesabından yanıt yazdı. Kaplan, mesajında  'Lütfen bu şoku yaşayan takipçinize, kıymetli vatandaşımıza bir CİMER başvurusu yapmasını söyleyebilir misiniz?' ifadelerini kullandı.

CİMER başvurusuyla birlikte kafenin fiyat listesine uyup uymadığının incelenmesi bekleniyor.

CİMER başvurusuyla birlikte kafenin fiyat listesine uyup uymadığının incelenmesi bekleniyor.

Sözcü'nün aktardığına göre CİMER başvurusu yapıldığında işletmenin fiyat listesi kurallarına uyup uymadığı resmî olarak incelenecek. Bakanlığın başında Ticaret Bakanı Ömer Bolat bulunuyor.

900 liralık “Winter Hot Chocolate” fişin en pahalı kalemi oldu.

900 liralık “Winter Hot Chocolate” fişin en pahalı kalemi oldu.

Fişteki en yüksek tutar sıcak çikolataya ait: tanesi 900 lira olan iki fincan için 1.800 lira ödenmiş. İki çayın toplamı ise 1.000 lira tuttu.

Ürün adlarının fişte 'Turkish Tea' ve 'Winter Hot Chocolate' diye İngilizce yazılması da dikkat çekti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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