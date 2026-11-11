İstanbul'da Bir Bardak Çaya 500 Lira İstediler: Ticaret Bakanlığı Devreye Girdi

Beyoğlu'ndaki bir kafede 9 Kasım gecesi saat 22.57'de kesilen fiş, sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede yayıldı. Fişte iki adet 'Turkish Tea' kaleminin her biri 500 lira, iki adet 'Winter Hot Chocolate' kaleminin her biri 900 lira olarak görünüyor. Toplam tutar 2 bin 800 lirayı buldu; bunun 254,55 lirası yüzde 10 oranındaki KDV.

Hesabı paylaşan müşterinin kimliği haberlerde yer almıyor. İşletmenin adı da fişteki bilgiler karartıldığı için görünmüyor, yalnızca Beyoğlu'ndaki bir kafe olduğu biliniyor.

Paylaşım binlerce etkileşim aldı, yüzlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar turistik bölgelerdeki fiyatları eleştirdi ve Ticaret Bakanlığı'nı işletmeyi denetlemeye çağırdı.