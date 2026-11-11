İstanbul'da Bir Bardak Çaya 500 Lira İstediler: Ticaret Bakanlığı Devreye Girdi
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Fişte iki çay için 1.000, iki sıcak çikolata için 1.800 lira yazıyordu.
Bakanlığın basın müşaviri Bekir Kaplan, fişi paylaşan vatandaşın CİMER'e başvurmasını istedi.
CİMER başvurusuyla birlikte kafenin fiyat listesine uyup uymadığının incelenmesi bekleniyor.
900 liralık “Winter Hot Chocolate” fişin en pahalı kalemi oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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