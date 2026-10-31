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Türkiye'de Araştırmacılar 28 Çay Markasını Test Etti: Poşet ile Dökme Arasında Fark Çıktı

Türkiye'de Araştırmacılar 28 Çay Markasını Test Etti: Poşet ile Dökme Arasında Fark Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 15:08
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Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden araştırmacılar, 14 poşet ve 14 dökme çay markasını mikroplastik açısından inceledi. Plastik poşetlerin bir bardak çaya yüzlerce, hatta binlerce mikroplastik bıraktığı görüldü. Dökme çayda bu sayı birkaç parçayı geçmedi.

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Plastik poşet bir bardağa 2.500'e yakın mikroplastik bırakabiliyor

Plastik poşet bir bardağa 2.500'e yakın mikroplastik bırakabiliyor

Necla Pehlivan ve Kenan Gedik'in çalışması, 13 Ekim'de Nature'ın npj Science of Food dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar çayları 95 derecede 3 dakika demledi. Plastik poşetler bardak başına 555 ile 2.498 arasında mikroplastik bıraktı. Dökme çayda ise bu sayı bardak başına 0,3 ile 2,4 arasında kaldı.

Poşetlerden çıkan 100 mikrometreden büyük parçaların tamamı poliamid, yani naylon liflerdi. Araştırmacılara göre bu durum, poşet malzemesinin sıcak suda bozulmasıyla uyumlu. Dökme çaydaki az sayıdaki parça ise farklı plastik türlerinden oluşuyordu ve çevresel kirlilikten kaynaklandığı düşünülüyor.

Poşet çaydan alınan BPA, günlük sınırın yüzde 21,7'sine ulaştı

Poşet çaydan alınan BPA, günlük sınırın yüzde 21,7'sine ulaştı

Çalışmada hormon sistemini etkileyebilen BPA ve ftalatlar da ölçüldü. Toplam risk değerleri eşiğin altında kaldı. Ancak poşet çaydan alınan BPA miktarı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin belirlediği tolere edilebilir günlük alımın yüzde 21,7'sine ulaştı.

Araştırmacılar, sonuçların dökme çaya geçişi ve gıda ambalajlarının daha sıkı denetlenmesini desteklediğini belirtiyor. Kullanılan cihaz 100 mikrometreden küçük parçaları tespit edemediği için daha küçük plastiklerin gözden kaçmış olabileceği de not ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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