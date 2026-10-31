Türkiye'de Araştırmacılar 28 Çay Markasını Test Etti: Poşet ile Dökme Arasında Fark Çıktı

Necla Pehlivan ve Kenan Gedik'in çalışması, 13 Ekim'de Nature'ın npj Science of Food dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar çayları 95 derecede 3 dakika demledi. Plastik poşetler bardak başına 555 ile 2.498 arasında mikroplastik bıraktı. Dökme çayda ise bu sayı bardak başına 0,3 ile 2,4 arasında kaldı.

Poşetlerden çıkan 100 mikrometreden büyük parçaların tamamı poliamid, yani naylon liflerdi. Araştırmacılara göre bu durum, poşet malzemesinin sıcak suda bozulmasıyla uyumlu. Dökme çaydaki az sayıdaki parça ise farklı plastik türlerinden oluşuyordu ve çevresel kirlilikten kaynaklandığı düşünülüyor.