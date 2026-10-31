Türkiye'de Araştırmacılar 28 Çay Markasını Test Etti: Poşet ile Dökme Arasında Fark Çıktı
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Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden araştırmacılar, 14 poşet ve 14 dökme çay markasını mikroplastik açısından inceledi. Plastik poşetlerin bir bardak çaya yüzlerce, hatta binlerce mikroplastik bıraktığı görüldü. Dökme çayda bu sayı birkaç parçayı geçmedi.
Plastik poşet bir bardağa 2.500'e yakın mikroplastik bırakabiliyor
Poşet çaydan alınan BPA, günlük sınırın yüzde 21,7'sine ulaştı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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