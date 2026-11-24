Okan Karacan Hırsızlık İddiasının Ardından İlk Kez Konuştu
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Okan Karacan, hakkında gündeme gelen hırsızlık iddiasının ardından Magazin Kuryesi'ne konuştu. Uzun yıllardır oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanıdığımız Karacan, Şişli'deki bir etkinlikte masadaki dizüstü bilgisayarı aldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
Kaynak: Magazin Kuryesi
Okan Karacan, 1990'ların sonundan beri televizyonun tanıdık yüzlerinden biri.
Karacan hakkında Şişli'de bir etkinlikte dizüstü bilgisayar aldığı iddiası gündeme geldi.
Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Magazin Kuryesi'nin mikrofonlarına konuşan Karacan, iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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