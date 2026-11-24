90'ların sonundan itibaren televizyon dünyasında yer almaya başlayan Okan Karacan, yıllar içinde sunuculuktan oyunculuğa, radyoculuktan yapımcılığa pek çok farklı alanda karşımıza çıktı. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Bestele Behçet karakteri kendisini geniş kitlelere tanıtan rollerden biri oldu. Çılgın Dersane serisinin Doktor Bilgin'i olarak da hafızalarda yer eden Karacan, Şakamatik, Çocuktan Al Haberi ve Şakarazzi gibi programlarda sunuculuk yaptı.

2014'te Zeynep Kadıoğlu ile evlenen Karacan'ın bu evlilikten iki çocuğu oldu. Çiftin evliliği 2023'te sona erdi. Son yıllarda ekranlarda eskisi kadar sık görülmeyen Karacan, özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geldi. Nisan 2025'te 52 gün akıl hastanesinde yattığını anlattı. Aralık 2025'te ise GAİN Medya soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.