Oyuncu Okan Karacan Zor Durumda Olduğunu Açıkladı: Paylaştığı Video ile Yardım İstedi

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.04.2026 - 10:13

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Okan Karacan sosyal medyada yayınladığı görüntülerde hem maddi hem de manevi olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Ev sahibiyle yaşadığı sorunlardan bahseden Karacan’ın özellikle annesiyle yaptığı konuşma kısa sürede gündem oldu.

Reklam

Okan Karacan, uzun yıllardır televizyon dünyasında hem oyuncu hem de sunucu kimliğiyle tanınan isimlerden biri.

Yer aldığı projeler ve sunduğu programlarla geniş bir kitleye ulaşan Karacan, özellikle enerjik tavırları ve sahne performansıyla dikkat çekmişti. Zaman zaman özel hayatı ve yaşadığı zorluklarla da gündeme gelen ünlü isim, son dönemde ise daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Son olarak paylaştığı video ile dikkat çeken Okan Karacan, hem maddi hem de manevi olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Ev sahibiyle sorun yaşadığını ve kimseye ulaşamadığını söyleyen Karacan, annesine seslenerek yardım istedi. Videoda, 'Anne senden rica ediyorum, çok kısa ve öz... Evimi satın almak istiyorum, arabamı geri almak istiyorum. Ev sahibimi arıyorum, açmıyor. Beni her yerden engellemişler. 26 yıldır kullandığım telefon hattım bile kapandı!' sözleriyle yaşadığı durumu anlattı.

Ancak annesinin verdiği yanıt da en az bu sözler kadar dikkat çekti. Karacan’ın annesi, oğlunu sakinleştirmeye çalışarak, 'Bende yardım isteme. Kendinden yardım iste. Sakinleş, ondan sonra her şey normale döndür. Sen önce kendi içinden yardım iste, kendini toparla. Ben şimdi gidiyorum, seni kendinle yalnız bırakıyorum. Kendini toparla, ben yapamayacağım.' ifadelerini kullandı.

Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
