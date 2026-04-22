Sahnede Çıkan Gerginlik Sonrası Müjdat Gezen Hastanelik Olmuştu: Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi!

İlk paylaşımında, bir izleyicinin sahnedeki oyuncuyla tartışmasının meslek hayatında ilk kez karşılaştığı bir durum olduğunu belirtti. Ayrıca Müjdat Gezen’in yaşadığı rahatsızlığın bu tartışma nedeniyle anlaşılır olduğunu vurguladı.

Ergen, sanatçının olayı büyütmemek adına çözüm odaklı yaklaştığını ancak buna rağmen tartışmanın devam ettiğini de sözlerine ekledi. Bu durumun hem sahnedeki oyuncuya hem de salondaki yaklaşık 3 bin 500 izleyiciye saygısızlık olduğunu ifade etti.

Daha sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise herkesin merak ettiği sağlık durumuna açıklık getirdi. Müjdat Gezen’in hastanede ilk müdahalesinin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu belirten Ergen, 'Müjdat Ağabeyimizi taburcu ediyoruz. Sağlık durumunu merak eden tüm izleyicilerimize kendisinin onayı ile yazıyorum. Yarın akşam hepimiz sahnede işimizin başında olacağız'' ifadelerini kullandı.