article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sahnede Çıkan Gerginlik Sonrası Müjdat Gezen Hastanelik Olmuştu: Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi!

Sahnede Çıkan Gerginlik Sonrası Müjdat Gezen Hastanelik Olmuştu: Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.04.2026 - 08:55

Müjdat Gezen’in yer aldığı Gırgıriye Müzikalinde yaşanan olay sonrası hem oyun iptal edildi hem de usta sanatçının sağlık durumu merak konusu oldu. Süreçle ilgili en net açıklamalar ise Gülben Ergen’den geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
İstanbul Kongre Merkezi’nde sahnelenen Gırgıriye Müzikali sırasında bir izleyici, oyunu net göremediğini belirtince olay kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Müjdat Gezen’in, izleyiciyi sakinleştirmek için “yarın sizi önde misafir edelim” diyerek çözüm sunmaya çalıştığı ancak karşı tarafın bağırarak tepki vermeye devam ettiği aktarıldı.

Yaşanan bu gerginlik sırasında sahne düzeni bozuldu. Olayın ardından Müjdat Gezen rahatsızlandı. Bunun üzerine hem sanatçının sağlık durumu hem de salondaki güvenlik göz önünde bulundurularak oyunun ertelenmesine karar verildi.

Oyun iptal edilince salondaki bazı izleyicilerin de tepki gösterdiği ve ortamın bir süre daha gergin kaldığı ifade edildi.

Yaşananların detaylarından bahsetmiştik:

Yaşananların ardından Gülben Ergen sosyal medya hesabından Müjdat Gezen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yaşananların ardından Gülben Ergen sosyal medya hesabından Müjdat Gezen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İlk paylaşımında, bir izleyicinin sahnedeki oyuncuyla tartışmasının meslek hayatında ilk kez karşılaştığı bir durum olduğunu belirtti. Ayrıca Müjdat Gezen’in yaşadığı rahatsızlığın bu tartışma nedeniyle anlaşılır olduğunu vurguladı.

Ergen, sanatçının olayı büyütmemek adına çözüm odaklı yaklaştığını ancak buna rağmen tartışmanın devam ettiğini de sözlerine ekledi. Bu durumun hem sahnedeki oyuncuya hem de salondaki yaklaşık 3 bin 500 izleyiciye saygısızlık olduğunu ifade etti.

Daha sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise herkesin merak ettiği sağlık durumuna açıklık getirdi. Müjdat Gezen’in hastanede ilk müdahalesinin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu belirten Ergen, 'Müjdat Ağabeyimizi taburcu ediyoruz. Sağlık durumunu merak eden tüm izleyicilerimize kendisinin onayı ile yazıyorum. Yarın akşam hepimiz sahnede işimizin başında olacağız'' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın