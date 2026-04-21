article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mal Varlığıyla İlgili Dikkat Çeken Detay: Fatih Ürek’in Mirası Dağıtıldı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.04.2026 - 15:28

Fatih Ürek’in vefatının ardından gündeme gelen miras sürecinde yeni detaylar ortaya çıktı. Ünlü sanatçının mal varlığı uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekiyordu. Aile içinde nasıl bir paylaşım yapılacağı merak konusu olmuştu. Sürecin hukuki boyutunun tamamlanmasının ardından ilk somut bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamalarla birlikte mirasın kimlere kaldığı netlik kazandı. Sanatçının hayatı boyunca edindiği varlıkların kapsamı da yeniden gündeme geldi. Tüm bu gelişmeler, Ürek’in vasiyetiyle ilgili detayları da tekrar hatırlattı.

Kaynak: Gazeteci Seyhan Erdağ

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, 30 Ocak günü ise hayatını kaybetmişti.

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlık durumu zaman zaman umut verse de istenilen iyileşme sağlanamadı. 59 yaşında hayata veda eden sanatçı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Cenazesi İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi. Vefatının ardından mal varlığıyla ilgili detaylar gündeme geldi. 

Bodrum’da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane sahibi olduğu, Ataşehir’de 5 dairesi bulunduğu ve bankada nakit varlıklarının olduğu  iddia edilen Fatih Ürek'in yaklaşık 6 milyon TL değerinde bir otomobilinin olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca pırlanta ve mücevher koleksiyonu olduğu da söylendi.

Tüm bu varlıkların nasıl paylaşılacağı ise merak konusu olmuştu.

Gazeteci Seyhan Erdağ, ‘Nur Viral’le Sen İstersen’ programında konuya açıklık getirdi. Erdağ, hukuki sürecin ardından mirasın kardeşlere kaldığını söyledi. Buna göre Sevli Ürek ve Nurgül Fırat mirası paylaşan isimler oldu.

Taşınmazların satışıyla ilgili henüz kesin bir adım atılmadı. Sürecin bürokratik olarak devam ettiği belirtildi. Fatih Ürek’in hayattayken eğitimle ilgili bir hayali olduğu da yeniden gündeme geldi. Sanatçı, kendi adına bir okul yaptırmak istediğini daha önce dile getirmişti. Ayrıca bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlama planı olduğunu da söylemişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın