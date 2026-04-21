Okul Saldırısı Sonrası Tepkilerin Odağındaydı: Gülben Ergen’den Eleştirilere Yanıt Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.04.2026 - 14:56

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan silahlı saldırının ardından sanat dünyasında başlayan tartışmalar büyümeye devam ediyor. Olayın yaşandığı gün sahnelenen Gırgıriye Müzikali sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Gülben Ergen, sosyal medyada kendisine yöneltilen yorumlara sessiz kalmadı.

Türkiye, Kahramanmaraş’tan gelen acı haberle sarsıldı… Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler ülke genelinde derin bir yasa neden oldu.

Tam da bu trajedinin yaşandığı saatlerde sahnelenen Gırgıriye Müzikali ise zamanlamasıyla tartışma yarattı. Gecenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gülben Ergen, sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi. Ülke genelinde yas havası hakimken yapılan bu röportaj, birçok kullanıcı tarafından “zamansız” bulunurken; Demet Akalın’dan gelen 'Kahkahalarca tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz' tepkisi dikkat çekmişti.

Gülben Ergen'in o röportajında bahsetmiştik:

Sosyal medyada gündem olan bu çıkışın ardından Gülben Ergen ise sessiz kalmadı ve gelen eleştirilere yanıt verdi.

'Milli Yas mı ilan edildi?

Konserler devam etti.

Sinemalar gösterimdeydi.

Sergiler açıktı.

Esnaf işini yaptı.

Tiyatrocuların sahne alması mı suç?

Acı içeride yaşanır.

Göstermelik değil.

Tiyatro insanların yüzünü güldürebilme sanatıdır.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
