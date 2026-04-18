Gülben Ergen'in Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısı Olduğu Gün Verdiği Röportaja Demet Akalın'dan Tepki

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen saldırıda, saldırgan dahil 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştiği gün, kültür-sanat dünyasında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uzun süredir merakla beklenen Gırgıriye Müzikali, aynı gün seyirciyle buluştu. Ancak Türkiye’nin dört bir yanından yükselen acı haberler, etkinliğin zamanlamasını tartışma konusu haline getirdi.

Müzikal sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülben Ergen’in açıklamaları ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ergen’in, ülke genelinde yas havasının hakim olduğu saatlerde etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunması bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma sessiz kalmadı. Akalın, 'Kahkahalarca tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz' yazdı.