Gülben Ergen'in Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısı Olduğu Gün Verdiği Röportaja Demet Akalın'dan Tepki

Esra Demirci - TV Editörü
18.04.2026 - 15:26

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na yapılan silahlı saldırıda saldırgan dahil 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının olduğu gün Gırgırıye Müzikali izleyiciyle buluştu. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu gün Gülben Ergen'in müzikal hakkında muhabirlere röportaj verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın o anlara sessiz kalamadı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırı, Türkiye’yi derin bir yasa boğdu.

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen saldırıda, saldırgan dahil 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştiği gün, kültür-sanat dünyasında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uzun süredir merakla beklenen Gırgıriye Müzikali, aynı gün seyirciyle buluştu. Ancak Türkiye’nin dört bir yanından yükselen acı haberler, etkinliğin zamanlamasını tartışma konusu haline getirdi.

Müzikal sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülben Ergen’in açıklamaları ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ergen’in, ülke genelinde yas havasının hakim olduğu saatlerde etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunması bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. 

Tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma sessiz kalmadı. Akalın, 'Kahkahalarca tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz' yazdı.

Gülben Ergen'in verdiği röportajı buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
