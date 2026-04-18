İdo Tatlıses’in Eşi Yasemin Tatlıses Oğluyla Evde Talihsiz Bir Kaza Geçirdi

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.04.2026 - 10:18

İdo Tatlıses ile evliliğiyle sık sık gündeme gelen Yasemin Tatlıses, bu kez yaşadığı talihsiz kazayla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasıyla dikkat çeken Tatlıses ailesi, kısa süre içinde bir kez daha gündeme geldi. Yasemin Tatlıses’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise yaşananları gözler önüne serdi.

Yasemin Tatlıses ve oğlu Ayel merdivenlerden düştü.

İdo Tatlıses ile Yasemin Tatlıses çifti, mutlu evlilikleri ve aile hayatlarıyla yakından takip ediliyor.

Çift, evliliklerinin ardından ikiz oğulları Ayel ve Emir’i kucaklarına alarak hayatlarında yeni bir sayfa açmıştı. Ayel ve Emir’in doğumuyla birlikte sık sık aile paylaşımlarıyla gündeme gelen çift, çocuklarıyla kurdukları bağla da dikkat çekiyordu.

Son günlerde ise Tatlıses ailesi farklı gelişmelerle gündemde. İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılması, aileyi yakından takip edenler tarafından merakla takip edilmişti. Bu gelişmenin ardından gözler aileye çevrilmişken, bu kez Yasemin Tatlıses’in yaşadığı talihsiz kaza konuşulmaya başlandı.

Yasemin Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğlu Ayel kucağındayken evinin merdivenlerinden kayarak düştüğünü açıkladı.

Düşme sırasında küçük Ayel’in karnından yaralandığını belirten Yasemin Tatlıses, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti. Paylaşımında yaşadıkları korku dolu anları anlatan Yasemin Tatlıses, şu an hem kendisinin hem de oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

“Dün bu beyefendiyle merdivenden düştük. O kucağımdayken ayağım kaydı. Çocuk güvenlik kapısının demiri derisini baya sıyırdı. Doktor kapatmadan önceki halini koyamıyorum 😞

Ben de hareket edemediğim için ambulansla gitmek zorunda kaldık hastaneye. Şu an ikimiz de çok iyiyiz. Görünmez kaza işte… Allah beterinden gerçekten korudu. İkimiz de kafamızı vurmadık, bir yerlerimizi kırmadık.

‘Doktor put’ deyip önünü açıp gösteriyor sürekli 🥺🧿”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
