One Direction Grubunun Eski Üyesi Zayn Malik Hastaneye Kaldırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.04.2026 - 09:59

One Direction ile dünya çapında ün kazanan Zayn Malik, yıllar içinde solo kariyeriyle de adından söz ettirmeyi başardı. Hem müziği hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Malik, bu kez hayranlarını endişelendiren bir gelişmeyle konuşuluyor. Yeni albüm heyecanının yaşandığı günlerde gelen bir paylaşım, sevenlerini endişelendirdi.

Kaynak: https://people.com/zayn-malik-reveals...
Reklam

One Direction ile dünya çapında ün kazanan Zayn Malik, grubun en dikkat çeken isimlerinden biri olarak müzik kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

015 yılında gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine yönelen Malik, özellikle “Pillowtalk” gibi hit parçalarla büyük başarı yakaladı. Kendine özgü tarzı ve zaman zaman geri planda kalmayı tercih eden yapısıyla sık sık gündeme gelen Zayn Malik, bu kez hayranlarını endişelendiren bir gelişmeyle konuşuluyor.

Zayn Malik, yeni albümünün çıkış yaptığı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Hastane yatağından bir fotoğraf paylaşan Malik, son günlerin kendisi için oldukça zor geçtiğini ifade etti.

'Hayranlarıma…

Şimdiye kadar ve her zaman verdiğiniz sevgi ve destek için hepinize çok teşekkür ederim.

Oldukça uzun ve zor bir hafta oldu, hâlâ beklenmedik şekilde iyileşme sürecindeyim.

Bu hafta sizinle bir araya gelemeyecek olmam beni gerçekten üzüyor.

Bugün bulunduğum noktaya siz olmadan gelemezdim ve anlayışınız için minnettarım.

Bu süreçte bana yardımcı olan tüm hastane ekibine; doktorlara, hemşirelere, kardiyologlara, yönetime, idari kadroya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Hepiniz gerçekten harikasınız!

Kocaman sevgiler

Z.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
