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Kulaklığınızı Hazırlayın: 8D Ses Teknolojisi Gerçekten Beyni Kandırıyor mu?

etiket Kulaklığınızı Hazırlayın: 8D Ses Teknolojisi Gerçekten Beyni Kandırıyor mu?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 19:01
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Son dönemde hem YouTube hem de sosyal medya platformlarında oldukça popüler hale gelen 8D ses teknolojisi tam olarak ne? Eğer bunu merak ediyorsanız içeriğimizde detaylıca anlattık. Eğer isminden dolayı 8 farklı boyut içerdiğini düşünüyorsanız gelin birlikte işin doğrusuna bakalım!

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8D ismi özünde aslında tamamen bir pazarlama stratejisi.

Fiziksel dünyada ses üç boyutludur: sağ-sol, yukarı-aşağı, ön-arka. 8D terimi teknik bir derinliği değil, sesin dinleyicinin kafasının etrafında 360 derece döndüğü hissini tanımlamak için kullanılan yaratıcı bir isim aslında. Burada yapılan işlem, gelişmiş bir panlama yani panning tekniğidir.

Beynin navigasyon sistemi kullanılır

Beynimiz bir sesin nereden geldiğini, sesin her iki kulağımıza ulaşma süresindeki mikro saniyelik farklardan (ITD) ve ses şiddeti farklarından (ILD) anlar. 8D ses, HRTF yani Head-Related Transfer Function adı verilen algoritmaları kullanarak bu farkları taklit eder. Bu sayede sesin sadece sağdan veya soldan değil, kafamızın arkasından veya üzerinden geçtiğini hissederiz.

Sanal bir küre içinde müzik yapılır.

8D ses düzenlemelerinde, standart bir stereo kayıt alınır ve sanal bir 360 derecelik alan içine yerleştirilir. Ses mühendisi, sesi bu sanal küre içinde sürekli hareket ettirir. Kulaklık taktığınızda beyniniz, ses kaynağının dış dünyada hareket ettiğini sanır çünkü kulaklarınıza ulaşan veriler, gerçek bir hareketli kaynağın yarattığı veriyle aynıdır.

Peki 8D ses teknolojisi neden sadece kulaklıkla çalışıyor?

8D sesin etkili olması için sağ ve sol kanalların birbirine karışmaması yani crosstalk olmaması gerekir. Hoparlörden dinlediğimizde sağ hoparlörden çıkan ses sol kulağımıza da ulaştığı için illüzyon bozulur. Kulaklıklar, her kulağa izole ve kontrollü bir veri akışı sağladığı için beyni kandırmak mümkün olur.

Beynimizde sanal gerçeklik hissi oluşturur.

8D ses dinlerken beynimiz sadece bir şarkı dinlemez, aynı zamanda o sesin mekan içindeki konumunu sürekli takip etmeye çalışır. Bu durum, bazı dinleyicilerde derin bir rahatlama ve 'müziğin içindeymiş' hissi yaratırken bazı insanlarda da hafif bir baş dönmesi veya deniz tutmasına benzer bir his uyandırabilir...

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Peki bu ses teknolojisi gerçekten de beynimizi kandırıyor mu?

Evet! Beynimiz dış dünyadan gelen sesleri işlerken kullandığı aynı algoritmaları, kulaklıktan gelen bu manipüle edilmiş sese de uygular. Yani kulaklarımız durağan bir ses duysa da beynimizin işleme merkezi sesin hareket ettiğine dair sahte bir onay verir.

8D ile binaural kayıt tamamen farklıdır.

8D genelde mevcut bir şarkının yazılımla sonradan işlenmesidir. Binaural kayıtsa en başından insan kulağına benzer mikrofonlarla yani yapay kafa modelleriyle kaydedilir. Binaural kayıtlar çok daha gerçekçi ve doğal bir orada olma hissi sunarken, 8D daha yapay ve dramatik bir dönüş hissi verir.

Özetle, 8D ses aslında beynimizin evrimsel olarak geliştirdiği yön bulma yeteneklerini modern yazılımlarla hackleyen eğlenceli ve etkileyici bir dijital illüzyondur.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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