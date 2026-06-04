Kulaklığınızı Hazırlayın: 8D Ses Teknolojisi Gerçekten Beyni Kandırıyor mu?
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Son dönemde hem YouTube hem de sosyal medya platformlarında oldukça popüler hale gelen 8D ses teknolojisi tam olarak ne? Eğer bunu merak ediyorsanız içeriğimizde detaylıca anlattık. Eğer isminden dolayı 8 farklı boyut içerdiğini düşünüyorsanız gelin birlikte işin doğrusuna bakalım!
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8D ismi özünde aslında tamamen bir pazarlama stratejisi.
Beynin navigasyon sistemi kullanılır
Sanal bir küre içinde müzik yapılır.
Peki 8D ses teknolojisi neden sadece kulaklıkla çalışıyor?
Beynimizde sanal gerçeklik hissi oluşturur.
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Peki bu ses teknolojisi gerçekten de beynimizi kandırıyor mu?
8D ile binaural kayıt tamamen farklıdır.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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