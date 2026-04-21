İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'ın Boşanma Davasına Dair Detaylar Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.04.2026 - 11:30

Magazin dünyasında bir süredir sorun yaşadıkları konuşulan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinde beklenen gelişme yaşandı. Çift, evliliklerini geçtiğimiz günlerde tek celsede sonlandırdı. Ayrılık kararı kadar boşanma sürecine dair ortaya çıkan detaylar da dikkat çekti. Özellikle kızları Sora ile ilgili alınan karar, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikten sonra 2024 yılında sürpriz bir törenle evlenmişti.

Çiftin evliliği magazin dünyasında sürpriz olarak karşılanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen kızları Sora ise 2025 yılında dünyaya gelmiş ve Helvacıoğlu ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Ancak kulislerde bir süredir ilişkilerinin iyi gitmediği ve sık sık sorun yaşadıkları konuşuluyordu. Bu iddialar, çiftin ani boşanma kararıyla birlikte netlik kazandı.

Geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’ın ayrılığına dair detaylar da ortaya çıktı.

Gel Konuşalım programında boşanma sürecinde tarafların mali konularda anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi. Ural Kaspar’ın dava sırasında tazminat ve nafaka ödemek istemediğini, çocuğun eğitim masraflarına da dahil olmayacağını belirttiği öne sürüldü. Bunun üzerine İrem Helvacıoğlu’nun “O zaman soyadını da veremezsin” diyerek karşılık verdiği öğrenildi. Tarafların bu noktada uzlaşmaya vardığı ve boşanma protokolüne özel bir madde eklendiği öğrenildi. Anlaşmaya göre Helvacıoğlu, nafaka ve tazminat talep etmedi; buna karşılık kızları Sora 'Helvacıoğlu' soyadını aldı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
