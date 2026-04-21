Futbol Yeteneğiyle Caps'lere Konu Olan Kerimcan Durmaz Halı Sahalara Yeşil Işık Yaktı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.04.2026 - 10:01

Sosyal medya ve magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Kerimcan Durmaz, yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme geldi. Gece Muhabiri olarak bilinen Samet Aday’a konuşan Durmaz'a bir dönem çok konuşulan halı saha maçları hatırlattıldı. Eğlenceli anlara sahne olan bu karşılaşmaların yeniden yapılabileceğini söyleyen Durmaz, konuyu bir adım ileri taşıdı. Kerimcan Durmaz, çok konuşulan halı saha maçlarının yeniden yapılmasına yeşil ışık yaktı.

Kerimcan Durmaz, sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş kitlelere ulaşarak kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

Eğlenceli tarzı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Durmaz, zamanla DJ’lik kariyerine adım atarak sahnelere de taşındı. Katıldığı etkinlikler, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan isim, özellikle sosyal medyadaki etkisiyle popülerliğini uzun süredir koruyor. Hem dijital dünyada hem de sahnede aktif olan Durmaz'ın paylaşımları da dikkat çekiyor.

Son olarak Samet Aday’a verdiği röportajla gündeme gelen Kerimcan Durmaz'a bir dönem büyük ilgi gören halı saha maçları hatırlatıldı.

Bu maçların yeniden organize edilebileceğini söyleyen Durmaz, yeni karşılaşmalar için istekli olduklarını belirtti. Açıklamasında Türkiye’de salon futbolu organizasyonlarıyla bilinen Golazzo’ya da mesaj gönderen Durmaz, “biz hazırız” diyerek bu işi daha büyük bir platforma taşımak istediklerinin sinyalini verdi.

Türkiye'nin en prestijli salon futbolu (futsal) organizasyonu olarak bilinen Golazzo, eski profesyonel futbolcularla (Tuncay Şanlı, Volkan Demirel vb.) yeni nesil fenomenleri bir araya getiren bir turnuva.  

İrem Derici, Baran Mengüç, Edis gibi isimlerle maç yapmak istediğini söyleyen Kerimcan Durmaz ve yakın çevresinin geçmiş yıllarda yaptığı halı saha maçı o dönem sosyal medyada çok konuşulmuştu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
