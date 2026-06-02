Seçtiğin Tatlılar Çekici mi İtici mi Olduğunu Söylüyor!
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Tatlı seçimlerin sadece damak zevkini değil, enerjini ve insanlara bıraktığın ilk izlenimi de ele veriyor olabilir! Peki sen çevrene “yaklaşmak istiyorum” hissi mi veriyorsun, yoksa farkında olmadan insanları biraz mesafeli mi tutuyorsun? Tatlı tercihlerine göre çekicilik enerjini ölçüyoruz.
Hazırsan başlayalım!
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1. Kahve yanında hangisini seçersin?
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2. Tatlı krizinde hangisi seni daha çok cezbediyor?
3. Yaz akşamı tatlı tercihin ne olur?
4. Şerbetli tatlılardan birini seç!
5. Çocukluk favorini seçiyorsun!
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6. Hangi çikolatalı tatlıyı seversin?
7. Tatlı vitrininin önündesin! Hangisine uzanırsın?
8. Bir doğum günü tatlısı seç!
9. Sokakta gezerken canın tatlı çekti!
10. Hafif mi yoğun mu?
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Kesinlikle çekicisin!
Biraz itici olduğunu kabul et!
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